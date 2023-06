"Lichwiarska pożyczka PFR". Domy kultury, biblioteki i teatry muszą oddać pieniądze

Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, Polski Fundusz Rozwoju żąda od 46 domów kultury, bibliotek i teatrów z całego kraju, zwrotu pomocy udzielonej im w 2020 roku w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. PFR twierdzi, że nie spełniały wymogów zapisanych w regulaminie subwencji i po ich stronie leżało sprawdzenie, czy spełniają kryteria pomocy. Przedstawiciele instytucji kultury alarmują, że decyzja PFR to dla nich katastrofa finansowa. Pomoc PFR nazywają "lichwiarską pożyczką".

Zgodnie z decyzjami PFR z ostatnich tygodni Dom Kultury we Włodawie musi zwrócić 26 tysięcy zł. Jeszcze więcej Chełmski Dom Kultury, który musi oddać 220 tys. zł, dodatkowo 55 tys. zł odsetek, co stanowi jedną dziesiątą rocznej dotacji, jaką otrzymuje od miasta.

Radio ZET: "Lichwiarska pożyczka PFR"

Włodawski Dom Kultury w piśmie do PFR podkreślał: "(...) złożyliśmy wniosek licząc na rzetelną analizę zasadności udzielenia przez Państwa pomocy, otrzymując odpowiedź twierdzącą, podpisując umowę i otrzymując wsparcie, potwierdziliście Państwo, że subwencja nam się należy. Rozumiemy, że chaos działań mógł być spowodowany zaskakującą wszystkich sytuacją, na którą szybko trzeba było reagować, ale nie jest właściwym przerzucanie konsekwencji pochopnego działania na naszą jednostkę. (...) Niezwykle istotny jest fakt, że nasza instytucja nie posiada zaplanowanych środków finansowych koniecznych do zwrotu subwencji. Następstwem zwrotu środków będą zwolnienia" - napisało kierownictwo Domu Kultury we Włodawie.

Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor domu kultury z Chełma tłumaczy: - Subwencja, którą otrzymaliśmy 30 czerwca 2020 roku, pozwoliła nam na normalne funkcjonowanie w czasie pandemii, w szczególności na utrzymanie miejsc pracy. Aktualnie, konieczność zwrotu 275948 zł subwencji wraz z odsetkami, jest dla nas finansową katastrofą. Same odsetki naliczone przez PFR wynoszą ponad 55 tysięcy złotych. W tym momencie pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju wygląda bardziej jak lichwiarska pożyczka, a nie rządowy program pomocy. Tym bardziej, że Fundusz przekazał wierzytelności firmie windykacyjnej! Co oczywiste, kwota, której zwrotu żąda teraz PFR, nie została zabezpieczona w budżecie, nie tylko domu kultury, ale też miasta. Trudno żebyśmy oczekiwali, że po prawie 3 latach Fundusz upomni się o zwrot subwencji - mówi Radiu ZET dyrektor Kazimierczak.

Domy kultury, teatry i biblioteki muszą zwrócić pieniądze

Polski Fundusz Rozwoju odpowiada, że według regulaminu Programu 1.0 instytucje kultury kontrolowane przez jednostki samorządu terytorialnego są uznawane za duże przedsiębiorstwo, a program był skierowany do małych i średnich firm. "Mając na względzie skalę wsparcia udzielanego w ramach Programów, jak również tempo ich wdrożenia, kwalifikacja podmiotów uprawnionych do udziału w Programach odbywała się częściowo w oparciu o składane przez nich oświadczenia, które nie podlegały weryfikacji przed udzieleniem wsparcia" - napisało w odpowiedzi na pytania Radia ZET Biuro Prasowe PFR.

"Mając na uwadze wyżej opisaną konstrukcję Programów (częściowe bazowanie na oświadczeniach składanych przez wnioskodawców), obarczanie odpowiedzialnością pracowników PFR za złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez wnioskodawców nie znajduje uzasadnienia" - przekonuje Polski Fundusz Rozwoju.

PFR dodaje, że liczba podmiotów wezwanych do zwrotu subwencji w ramach Programów dla MSP, wynosi około 3,3 tys., co stanowi 1% wszystkich firm, które uzyskały pomoc.

