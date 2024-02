Likwidator TVP żąda od TV Republika miliona zł. Ostra odpowiedź Tomasza Sakiewicza

W wezwaniu przedprocesowym Daniel Gorgosz domaga się "zaprzestania realizacji, emisji i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, emitowanej obecnie na antenie Telewizji Republika audycji »Jedziemy. Michał Rachoń« oraz natychmiastowego usunięcia zarówno jej fragmentów jak i pełnych odcinków z serwisu Youtube oraz platform Facebook i X/Twitter, a także do zaprzestania wykorzystywania znaku słowno-graficznego (logotypu) produkowanego i rozpowszechnianego przez Telewizję Polską programu »Jedziemy«".

Likwidator TVP żąda od TV Republika miliona zł

"Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wzywa także Tomasza Sakiewicza do zapłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) 100 tys. zł. w ramach zadośćuczynienia za dokonanie względem Telewizji Polskiej SA czynu nieuczciwej konkurencji, a także do pięciokrotnego opublikowania na antenie TV Republika, w porze nadawania programu »Jedziemy. Michał Rachoń« przeprosin w formie czterdziestosekundowego komunikatu" - czytamy na stronie centruminformacji.tvp.pl.

Do sprawy odniósł się już Tomasz Sakiewicz. "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o rzekomym żądaniu władz TVP wypłaty miliona złotych przez Telewizję Republika, zarząd TV Republika po rozmowie z władzami TVP informuje, że takie pismo nie zostało od władz TVP do nas wysłane ani zarząd TVP nie ma takich roszczeń. Mamy więc najprawdopodobniej do czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy od prywatnej firmy. Sprawę przekażemy prokuraturze. Za zarząd Telewizji Republika S.A. Tomasz Sakiewicz" - czytamy w oświadczeniu.

Źródło: Radio ZET/ Maciej Replewicz (PAP)