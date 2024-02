Magdalena Biejat kandydatką na prezydenta Warszawy. Kim jest wicemarszałkini Senatu?

Magdalena Biejat jest działaczką społeczną i polityczną. W 2023 r. uzyskała mandat senatora IX kadencji. Została również wicemarszałkinią Senatu. W lutym 2024 r. potwierdziła, że zamierza ubiegać się o fotel prezydenta miasta stołecznego Warszawy jako kandydatka lewicowej koalicji i ruchu Miasto Jest Nasze. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Przedstawiamy sylwetkę parlamentarzystki.

Magdalena Biejat: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Magdalena Biejat urodziła się 11 stycznia 1982 r. w Warszawie. Jest absolwentką studiów socjologicznych na Uniwersytecie w Grenadzie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi organizowane przez Collegium Civitas we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W przeszłości zajmowała się m.in. tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Przez kilka lat od 2012 do 2019 r. była także kierowniczką ds. badań i doradztwa w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Ponadto współpracowała z takimi organizacjami pozarządowymi, jak m.in. z Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

Magdalena Biejat: kariera polityczna, Partia Lewica Razem, Senat

Magdalena Biejat swoją przygodę z polityką rozpoczęła w 2015 r., kiedy to wstąpiła do Partii Razem. W 2019 r. bez powodzenia startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W tym samym roku ubiegała się o mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zdobyła 19 501 głosów w okręgu warszawskim, co przełożyło się na miejsce w ławach sejmowych. Jako posłanka zasiadała m.in. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2022 r. została współprzewodniczącą Lewicy Razem.

W wyborach parlamentarnych w październiku 2023 r. uzyskała mandat senatora XI kadencji, otrzymując w sumie 204 934 głosy. Od listopada ubiegłego roku pełni także funkcję wicemarszałka Senatu.

Magdalena Biejat: mąż, dzieci, oświadczenie majątkowe, Instagram

Magdalena Biejat niechętnie mówi w mediach o swoim życiu osobistym. Wiadomo, że prywatnie jest mężatką. Para mieszka w Warszawie i wychowuje razem dwoje dzieci. Parlamentarzystka jest aktywna w mediach społecznościowych, jednak jej profile na Facebooku czy Instagramie skupiają się głównie na jej działalności politycznej i społecznej.

Z oświadczenia majątkowego parlamentarzystki zamieszczonego na stronie Senatu, możemy dowiedzieć się, że jest m.in. współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 90 m2 o wartości 1 000 000 zł. Posiada także Toyotę Auris (hybrydę) z 2017 r.

Radio ZET/senat.gov.pl/partiarazem.pl