Marek Suski: Listy do Sejmu poznamy pewnie w przeciągu paru następnych dni

- Już w najbliższym czasie. Myślę, że już pewnie w przeciągu paru następnych dni [o listach PiS do Sejmu – red.] - powiedział Marek Suski – Prawo i Sprawiedliwość, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patrycjusza Wyżgi.

- My nie zakładaliśmy wyścigu na ogłaszanie listy. Dopiero w ubiegłym tygodniu żeśmy je konstruowali. Kiedy? To już zależy od tego, kiedy prezes zwoła komitet polityczny, który będzie te listy zatwierdzał – stwierdził Suski.

O programie wyborczym PiS. @mareksuski: Będą konkrety… program będzie ogłoszony wtedy, kiedy będzie konwencja… nie będziemy elementów poszczególnych zdradzać wcześniej...

„Niby dlaczego miałbym oddawać miejsce? O takie miejsca trzeba jednak troszkę powalczyć” Czy Marek Suski będzie jedynką z Radomia? A może Anna Moskwa będzie tą jedynką? Czy pan to miejsce odda? - Zobaczymy. Liczę na to, że będę, ale to oczywiście musi być decyzja na ten temat. To nie jest moja decyzja tylko. Niby dlaczego miałbym oddawać miejsce? O takie miejsca trzeba jednak troszkę powalczyć. Tak to jest w polityce, że po prostu się o swoją pozycję przez lata zabiega – odpowiedział gość Gry o głosy.

Kolejne pytanie dotyczyło Łukasza Mejzy i 22 latka - Oskara Szafarowicza, o których również mówi się, że znajdą się na listach PiS. - A jest na naszych listach? Nie wiem. Zobaczymy. Nie zajmowałem się listami okręgu pana Mejzy, więc nie wiem. Myślę, że chyba niewielkie ma szanse, ale pożyjemy – zobaczymy - odpowiedział poseł PiS, dodając na temat Szafarowicza: - Do Sejmu można kandydować w różnym wieku, jak się jest pełnoletnim. Natomiast już od wyborców będzie zależało, na kogo będą głosować, czy taki młody człowiek zostanie posłem.

"Jestem przekonany, że Paweł Kukiz wystartuje z naszych list" Czy Paweł Kukiz wystartuje z list PiS w tych wyborach? - Jestem przekonany, że wystartuje z naszych list. Jeżeli chodzi o spełnienie jego postulatów wyborczych? Próbowaliśmy, niestety nie znaleźliśmy większości, żeby ten pomysł [sędziowie pokoju – red.] został w tej kadencji przyjęty - powiedział Marek Suski – Prawo i Sprawiedliwość, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patrycjusza Wyżgi.

„Nie jestem wielkim zwolennikiem pana Mejzy” Pytany o Łukasza Mejzę i jego ewentualny start z list PiS, Marek Suski odpowiedział: - Nie jestem wielkim zwolennikiem pana Mejzy, żeby był na listach. Natomiast to rozstrzygnie komitet polityczny, jeżeli w ogóle jego kandydatura zostanie zgłoszona.

Po co w ogóle referendum? Czy chodzi o obejście limitów wydatków na kampanię wyborczą? - Słyszałem takie zarzuty, ale rząd ma obowiązek informować i informuje i to nie jest kampania wyborcza, tylko informacja wpisana w Konstytucję – stwierdził Suski, a pytany dalej o koszt referendum, stwierdził: - Nie wiem. Ja nie jestem członkiem rządu, więc nie wiem ile kosztuje tego rodzaju akcja. Kto wymyślał pytania do referendum? - One były wymyślane przez kilka osób. To było prezydium komitetu politycznego – podsumował gość Gry o głosy.

Referendum. Proszę wymienić pierwsze pytanie.

@joannakluzik pyta o pieniądze z KPO, których M. Suski "nie potrzebuje"... @mareksuski: Jedno z drugim nie ma nic wspólnego…

Jak PiS zamierza poprawić sytuację polskich porodówek?

@mareksuski: Ślub dla wszystkich, czy dla nikogo? Nie rozumiem pytania...

Czy jest pan za obecnością broni atomowej w Polsce? @mareksuski: Tak. Na pewno bylibyśmy bezpieczniejsi…

