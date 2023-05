Marsz 4 czerwca w Warszawie. Donald Tusk: żeby władza zaczęła się nas bać

Marsz 4 czerwca zapowiedział w kwietniu Donald Tusk jako wydarzenie "przeciw drożyźnie, kłamstwu i za wolnymi wyborami"

Swój udział w marszu, który odbędzie się w 34. rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do Sejmu, zadeklarowali politycy oraz ludzie kultury

Marsz 4 czerwca w Warszawie. O której godzinie się rozpocznie?

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, w połowie kwietnia zapowiedział zorganizowanie marszu w Warszawie. Wydarzenie jest planowane na 4 czerwca. To data nieprzypadkowa. Przypada w 34. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które wygrała "Solidarność", a przegrały komunistyczne władze.

Wielki marsz rozpocznie się punktualnie o godzinie 12. Donald Tusk zaprosił Polaków na manifestację w Warszawie w połowie kwietnia. "Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – napisał w mediach społecznościowych. Swoją odezwę ponowił 3 maja. "Spotkamy się 4 czerwca w samo południe w Alejach Ujazdowskich, aby przejść na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta. Zapraszam Was wszystkich! Bądźmy tam razem!" - apelował.

Dopytywany w rozmowie z "Newsweekiem", czy marszem 4 czerwca chce dać nadzieję, czy chce się policzyć, podkreślił: - Jedno nie wyklucza drugiego. - Chcę dać ludziom wiarę we własne siły, żebyśmy zobaczyli, jak wielu nas jest i żeby władza zaczęła się nas bać - podsumował.

Po raz kolejny Tusk zaprosił na marsz 4 czerwca w poniedziałek, 29 maja. W tym dniu prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisze ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Komisja jest krytykowana przez opozycję i potocznie nazywana "lex Tusk". "Panie Prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien Pańskiego pałacu. Przyjdziecie?" - napisał na Twitterze.

Wcześniej w piątek lider PO, komentując decyzję Sejmu, który opowiedział się przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji ds. rosyjskich wpływów, oświadczył: - Było 100 powodów, żeby wyjść na ulice i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest 101 powód. Równie poważny jak poprzednie. Lider PO ponowił wówczas zaproszenie do Warszawy na marsz, który zwołał na 4 czerwca. - Chciałbym, żeby cała Polska zobaczyła, że nie ma zgody Polaków na likwidację polskiej demokracji, na którą całe pokolenia walczyły z taką determinacją - mówił.

Marsz Donalda Tuska. Politycy i celebryci wezmą udział

W marszu 4 czerwca swój udział zapowiedzieli politycy, ludzie kultury i celebryci. – Wydaje mi się, że z pewnością będzie to największy marsz po 2015 roku. Nie pamiętam tak dużego zainteresowania poza Warszawą, takich emocji. Wiem, że ludzie sami się skrzykują. Że jadą samochodami, pociągami. My jako posłowie, senatorowie PO, pomagamy w organizacji autobusów. Ruch jest bardzo duży – mówił w rozmowie z natemat.pl Tomasz Siemoniak wiceprzewodniczący PO.

- Przebijmy ten mur. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem, kilkadziesiąt lat później. Bądźmy tam wspólnie. Pokażmy, jak wielu nas jest. Pokażmy, że wygramy. Pokażmy naszą siłę - zapowiadał aktor Janusz Gajos.

- Jako Lewica pojawimy się na marszu 4 czerwca. To czas zwycięstwa Solidarności, wolności i demokracji - zapowiedział Robert Biedroń. Na manifestacji nie pojawi się za to Aleksander Kwaśniewski. Jak podkreślił, żałuje, ale tego dnia promuje swoją książkę "Prezydent" w Gdańsku.

O tym, że wybierają się na marsz, informowali także m.in. Lech Wałęsa, Róża Thun, Kuba Wojewódzki i Andrzej Seweryn. Udział w tym wydarzeniu zapowiedziały także działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Marsz 4 czerwca w stolicy - trasa wydarzenia

Trasa Marszu 4 czerwca startuje w Alejach Ujazdowskich, skąd zgromadzenie przejdzie pod Kolumnę Zygmunta na Placu Zamkowym. "Przebijmy ten mur. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem, kilkadziesiąt lat później. Bądźmy tam wspólnie. Pokażmy, jak wielu nas jest. Pokażmy, że wygramy. Pokażmy naszą siłę!" - czytamy na stronie wydarzenia.

