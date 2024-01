Nowe informacje o aferze Pegasusa. W CBA miał powstać raport o Brejzie. "Jest druzgocący"

Dziennikarze "Superwizjera" TVN przekazali w grudniu ub. roku, że dotarli do nieznanej wcześniej analizy kanadyjskiego laboratorium Citizen Lab z badania smartfona Krzysztofa Brejzy. Wynika z niej, że system Pegasus może być używany nie tylko do inwigilacji, ale także do wgrywania treści do urządzenia i manipulowania korespondencją. Jak potwierdzili specjaliści, do telefonu polityka KO wgrano ponad 800 MB danych.

17 stycznia Sejm powołał komisję śledczą, która ma wyjaśnić okoliczności afery Pegasusa. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to pierwsi kandydaci do przesłuchań, a Brejza jest jednym z głównych pokrzywdzonych. W CBA nadano mu nawet kryptonim "Grzechotnik", który miał nawiązywać do tego, że był wielkim rywalem PiS.

Brejza o aferze Pegasus i raporcie CBA

Krzysztof Brejza jeszcze w grudniu pytany przez WP o możliwą rolę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w aferze Pegasusa odparł, że to oni nadzorowali służby, które dysponowały szpiegowskim oprogramowaniem i stosowały je wobec opozycji.

Polityk przekazał we wtorek Polskiemu Radiu 24, że w CBA miał powstać raport z wewnętrznego śledztwa ws. działań przeciwko niemu. - I on jest druzgocący. Tam wprost mają padać sformułowania o zupełnie niesłusznym polowaniu, bezpodstawnym oczernianiu i atakowaniu ludzi, którzy z żadną przestępczą działalnością nie mieli nic wspólnego - mówił europoseł.

- Ja oczekuję prawdy na ten temat. Oczekuję, żeby społeczeństwo, Polki i Polacy zobaczyli, jak skrajnie niemoralna była władza PiS. Całe szczęście, ten okres budowy cyfrowego autorytaryzmu się zakończył - ocenił Brejza.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio 24