Odprawa CBA w Lucieniu. Wojtunik: czy zapadła decyzja o kontroli operacyjnej liderów opozycji?

Paweł Wojtunik na antenie TVN24 w sobotę zadał publiczne pytania do obecnego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i służb specjalnych. Mają one związek z wyborami parlamentarnymi 2023 i liderami opozycji. O szczegółach były szef CBA mówił w rozmowie z reporterem Radia ZET Mariuszem Gierszewskim.

Odprawa CBA w Lucieniu. Wojtunik: czy służby chcą podsłuchiwać opozycję?

Mariusz Gierszewski: Dotarły do pana te bardzo niepokojące informacje. Czy na ich podstawie trzeba zadać jakieś pytania rządzącym?

Paweł Wojtunik: - Zadałbym na miejscu dziennikarzy, do których zresztą z tego co wiem, tego typu informacje też docierają. Pytania, czy prawdą jest, że w kontekście odprawy w Lucieniu tuż przed wyborami, doszło do uzgodnień, czy też wydania zaleceń, czy poleceń, aby w okresie wyborczym i po wyborach zastosować masowo kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli partii opozycyjnych polegającą na 5-dniowych podsłuchach, które zarządza się bez zgody sądu? Wreszcie, jeżeli to prawda, czy o takim fakcie wiedzieli koordynatorzy, byli informowani, akceptowali to, czy słyszeli o tym i wreszcie jak wykorzystywano te informacje i czy w tego rodzaju działania były zaangażowane inne służby specjalne i policja?

Kto powinien odpowiedzieć na te pytania?

- Tak naprawdę komisja sejmowa ds. służb specjalnych oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad służbami specjalnymi, prezes rady ministrów i koordynator ds. służb (Mariusz Kamiński - red.).

Na jakiej podstawie zadaje pan te pytania?

- Na podstawie informacji uzyskanej z kilku źródeł. Ja nie jestem w stanie ocenić wiarygodności tych informacji. Skala ewentualnych nieprawidłowości wymaga, jeżeli jest to pogłoska, która może mieć znaczenie dla przebiegu procesów demokratycznych w kraju, aby została jak najszybciej wyjaśniona, zdementowana albo potwierdzona. Dosyć długo biłem się z myślami, jak powinienem w tej sprawie postąpić. Dzisiaj nie ma niezależnego organu, do którego ja jako były szef służby mógłbym się zgłosić i tej sprawie powiedzieć. Ja jednocześnie nie przesądzam, czy to prawda, czy nie.

Czy według Pana te działania miały na celu skłócenie polityków opozycji?

- Najprawdopodobniej, tak to rozumiem. Innego celu sobie nie wyobrażam.