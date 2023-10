Oficjalne wyniki wyborów 2023. Konferencja prasowa PKW

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Państwowa Komisja Wyborcza ( PKW) we wtorek ogłosiła oficjalne wyniki głosowania. Potwierdziły one rezultaty z sondażu late poll pracowni Ipsos, który pokazał większość dla demokratycznej opozycji (KO, Lewica i Trzecia Droga) oraz pierwsze miejsce PiS. Jednak partia rządząca nie ma większości do samodzielnych rządów.

Wybory 2023 przyniosły rekordową frekwencję. Wyniosła ona 74,38 proc., co jest najlepszym rezultatem w historii III RP.

Wyniki wyborów 2023. Konferencja PKW. Transmisja na żywo

Oglądaj

Oto oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 (pogrubiono nazwy komitetów, które wprowadzą posłów do Sejmu):

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.;

- 35,38 proc.; Koalicja Obywatelska - 30,7 proc.;

- 30,7 proc.; Trzecia Droga - 14,4 proc.;

- 14,4 proc.; Lewica - 8,61 proc.;

- 8,61 proc.; Konfederacja - 7,16 proc.;

- 7,16 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. ;

Polska Jest Jedna - 1,63 proc.;

Mniejszość Niemiecka - 0.12 proc.;

Ruch Dobrobytu i Pokoju - 0,12 proc.;

Normalny Kraj - 0,02 proc.;

Antypartia - 0,01 proc.;

Ruch Naprawy Polski - 0,0 proc.

W przeliczeniu na mandaty w Sejmie tak wygląda rozkład sił w nowym Sejmie:

PiS - 194

KO - 157

Trzecia Droga - 65

Lewica - 26

Konfederacja - 18

Oznacza to, że opozycja (KO, Lewica i Trzecia Droga) ma w sumie 248 posłów, czyli większość w nowym Sejmie. PiS nawet z Konfederacją ma tylko 212 parlamentarzystów. Tak wygląda rozkład sił w nowej kadencji Senatu:

Pakt Senacki - 66

PiS - 34

W niedzielnych wyborach ponad 29 mln uprawnionych do głosowania Polaków w kraju i za granicą wybierało 460 posłów i 100 senatorów. Wraz z wyborami odbyło się ogólnokrajowe referendum. Jednak nie uzyskano w nim ponad 50 proc. frekwencji, więc jego rezultaty są niewiążące.