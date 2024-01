Ogromne pieniądze od rządu PiS dla stowarzyszenia Oskara Szafarowicza. Działacz zabrał głos

W mediach społecznościowych pojawiły się zrzuty ekranu wskazujące na wypłatę rządowych dotacji (kiedy władzę sprawowało PiS) dla stowarzyszenia "Polska - Nasza Duma", które młodzieżowy działacz tej partii Oskar Szafarowicz założył w 2022 roku wraz z Wiktorią Mielniczek i Kamilem Kaniukiem. Chodzi o ponad 120 tys. zł. Szafarowicz twierdzi, że on pieniędzy nie otrzymał.

Stowarzyszenie Oskara Szafarowicza dostało wysoką dotację od rządu PiS?

Stowarzyszenie "Polska - Nasza Duma" Oskara Szafarowicza wzięło udział w naborze do Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Wśród celów zgłoszonych do ewidencji znalazły się m.in. działanie na rzecz podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, wolnościowej, niepodległościowej i solidarnościowej, kształcenie przyszłej polskiej elity narodowej, popularyzacja wiedzy o historii Polski i Narodu Polskiego oraz promowanie postaw obywatelskich i aktywności społecznej młodego pokolenia.

Po ogłoszeniu wyników naboru Wirtualna Polska opisała program jako rozdawanie przez rząd pieniędzy "swoim organizacjom", a wniosek ten miał się opierać m.in. o listę ekspertów oceniających zgłoszenia oraz beneficjentów funduszy.

"Polska - Nasza Duma" złożyło wniosek o dofinansowanie w wysokości 124 418, 97 zł, a celem inicjatywy była "budowa i wzmocnienie potencjału stowarzyszenia". Jak odnotował portal vibez.pl, zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie pod względem merytorycznym, jednak ostatecznie nie znalazło się na liście podmiotów, które otrzymały pieniądze, co było związane z wyczerpaniem środków na konkursy ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Choć najwyraźniej tu stowarzyszeniu Szafarowicza się nie udało, pomoc przyszła z innego kierunku. "Polska - Nasza duma" dostało od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji 130,5 tys. zł na zorganizowanie "biegu patriotycznego "Wolność - największy skarb współczesnej Polski". Na Twitterze/X zauważono jednak, że w Internecie nie ma informacji o organizacji tego wydarzenia.

Oskar Szafarowicz komentuje sprawę

Szafarowicz wyparł się tych informacji. Oświadczył na portalu Twitter/X, że jedyne publiczne środki, które otrzymał, to stypendium naukowe Prezydenta Warszawy w szkole średniej w 2015 roku. "Stowarzyszenie, do którego należę, realizowało jeden projekt patriotyczny (bieg pamięci), lecz nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu. Z tego co wiem, lokalna wspólnota mocno się zaangażowała, bieg się udał. Środki zostały rozliczone, choć organizatorzy musieli sporo dołożyć z własnej kieszeni, grant pokrył cześć wydatków" - odnotował, przemilczając fakt, że zasiada w zarządzie stowarzyszenia "Polska - Nasza Duma".

