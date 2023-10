Opozycja bije na alarm. "PiS chce wyczyścić budżet", "ostatni skok"

Goście Andrzeja Stankiewicza dyskutowali w studiu Radia ZET na temat utworzenia nowego rządu i wskazaniu premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę. – W mojej ocenie mamy mniejsze szanse na utworzenie większości sejmowej, warto jednak kontynuować tradycję i podjąć próbę zbudowania większości sejmowej – powiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. – Kto ma większość w Sejmie? O tym przekonamy się na sali sejmowej – dodała.

Klimczak w Radiu ZET: PiS chce wyczyścić finansowo budżet

– To się w głowie nie mieści. Mamy do czynienia z prezydentem, który kręci. Andrzej Duda próbuje przedstawić opinii publicznej, że mamy dwóch równoważnych kandydatów na premiera. Tę kłamliwą narrację przedstawia tutaj w kraju – mówił Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. – Prawdziwa przyczyna tej sytuacji to jest po prostu ostatni skok na kasę. Zaczęło się od CPK, od wyboru inwestorów. […] To jest danie czasu, tych kilku tygodni, na dokończenie konkretnych konkursów – ocenił.

– To, co robi dziś PiS, to jest gra na czas. PiS chce wyczyścić finansowo budżet, żeby swoich następców zostawić na finansowym lodzie – powiedział Dariusz Klimczak z PSL.

– Przede wszystkim prezydent stoi przed ogromną szansą, żeby pokazać wszystkim wyborcom, że już w połowie swojej drugiej kadencji osiągnął polityczną niezależność i uniezależnił się od Nowogrodzkiej – stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.