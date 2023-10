Opozycja przejmuje władzę w Polsce. Jest sensacyjny sondaż

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października. Tego samego dnia przeprowadzone zostanie także ogólnopolskie referendum. Cisza wyborcza rozpocznie się w piątek 13 października dokładnie o północy i potrwa do momentu zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Zanim jednak do tego dojdzie przed wyborami poznamy jeszcze wiele badań sondażowych.

Nowy sondaż. Opozycja przejmuje władzę

Bardzo ciekawe wyniki przynosi najnowszy sondaż pracowni Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Wynika z niego, że gdyby dziś odbyły się wybory, to partie opozycji demokratycznej zdobyłyby 244 mandaty i zbudowały sejmową większość. Tak rozkłada się poparcie dla poszczególnych komitetów zgodnie z sondażem Kantar:

PiS - 34 proc. (-3)

Koalicja Obywatelska - 30 proc. (-1)

Lewica - 10 proc. (+4)

Trzecia Droga - 9 proc. (+1)

Konfederacja - 8 proc. (-1)

Bezpartyjni - 2 proc.

Inny komitet - 2 proc.

Niezdecydowani wyborcy - 5 proc.

Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga uzyskałyby w nowym Sejmie 244 mandaty. Oznacza to, że te trzy formacje mogłyby stworzyć nowy rząd. PiS - zgodnie z sondażem - miałoby 188 posłów, a Konfederacja 27 przedstawicieli.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar między 2 a 4 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Wybory parlamentarne 2023

Zgodnie z prawem do Sejmu swoich posłów wprowadzą tylko te komitety, które w wyborach uzyskały co najmniej 5 proc. poparcie. W przypadku komitetów koalicyjnych jak Koalicja Obywatelska, czy Trzecia Droga, konieczne będzie uzyskanie co najmniej 8 proc. głosów.

Do Sejmu wybieramy 460 posłów w 41 okręgach wyborczych. Z kolei do Senatu 100 senatorów w jednomandatowych okręgach. Kadencja parlamentu trwa cztery lata. Może jednak zostać przerwana, jeśli rząd nie będzie w stanie uzyskać sejmowej większości. Wówczas mogą odbyć się przyspieszone wybory.