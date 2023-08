Pakt senacki 2023. Co to jest? Lista, nazwiska, kandydaci w wyborach do Senatu

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polki i Polacy wybiorą tego dnia 460 posłów i 100 senatorów. Choć więcej uwagi poświęca się walce o Sejm, to i wyścig o miejsca w Senacie budzi duże emocje. Zwłaszcza, że obowiązuje tam ordynacja większościowa, a więc wygrywa jeden kandydat, który zbierze najwyższy procent głosów.

Pakt senacki 2023. Co to jest?

Żeby uniknąć rozbicia głosów elektoratu przeciwnego PiS, opozycja zdecydowała się - podobnie jak w wyborach w 2019 - na współpracę, czyli tzw. pakt senacki. Uczestniczą w tym najważniejsze formacje - Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga (koalicja PSL i Polskie 2050) oraz Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski. Decyzję ogłoszono 17 sierpnia na konferencji prasowej w Senacie.

Co to jest pakt senacki? To porozumienie ugrupowań opozycyjnych, które w wyborach do Senatu zdecydowały się wystawić w każdym okręgu po jednym kandydacie. Czasem jest to osoba z konkretnej partii, czasem kandydat niezależny, startujący z własnego komitetu, ale popierany przez pozostałych.

Przypomnijmy, że pakt senacki w wyborach w 2019 roku okazał się sukcesem. Opozycja uzyskała wtedy minimalną większość w izbie wyższej, zdobywając 51 mandatów. Dzięki temu marszałkiem Senatu został kandydat KO Tomasz Grodzki.

Pakt senacki 2023. Kandydaci, okręgi

Kto będzie kandydował w ramach paktu senackiego w wyborach 2023? Poniżej lista kandydatów i kandydatek (w nawiasie miasta na prawach powiatu lub siedziby powiatów, które wchodzą w skład danego okręgu):

Kandydaci KO do Senatu:

Okręg nr 2 (Jawor, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Złotoryja) - Marcin Zawiła

- Marcin Zawiła Okręg nr 4 (Wałbrzych, Świdnica) - Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

- Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Okręg nr 7 (część Wrocławia) - Grzegorz Schetyna

Grzegorz Schetyna Okręg nr 8 (część Wrocławia) - Barbara Zdrojewska

- Barbara Zdrojewska Okręg nr 9 (Bydgoszcz, Świecie, Tuchola) - Andrzej Kobiak

- Andrzej Kobiak Okręg nr 10 (Inowrocław, Mogilno, Nakło Nad Notecią, Sępolno Krajeńskie, Żnin) - Ryszard Brejza

- Ryszard Brejza Okręg nr 11 (Toruń, Chełmno) - Tomasz Lenz

- Tomasz Lenz Okręg nr 14 (Lubartów, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Ryki) - Jan Rajchel

- Jan Rajchel Okręg nr 19 (Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelskie, Zamość) - Marek Lipiec

- Marek Lipiec Okręg nr 21 (Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin) - Władysław Komarnicki

- Władysław Komarnicki Okręg nr 23 (część Łódzi) - Artur Dunin

- Artur Dunin Okręg nr 27 (Pajęczno, Sieradz, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola) - Dorota Ryl

- Dorota Ryl Okręg nr 31 (Miechów, Olkusz, powiat krakowski) - Grzegorz Małodobry

- Grzegorz Małodobry Okręg nr 32 (część Krakowa) - Jerzy Fedorowicz

- Jerzy Fedorowicz Okręg nr 33 (część Krakowa) - Bogdan Klich

- Bogdan Klich Okręg nr 34 (Bochnia, Brzesko, Proszowice, Wieliczka) - Adam Korta

- Adam Korta Okręg nr 36 (Limanowa, Nowy Targ, Zakopane) -Bogusław Waksmundzki

-Bogusław Waksmundzki Okręg nr 40 (Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Wołomin) - Jolanta Hibner

- Jolanta Hibner Okręg nr 42 (część Warszawy) - Marek Borowski

- Marek Borowski Okręg nr 43 (część Warszawy) - Małgorzata Kidawa-Błońska

- Małgorzata Kidawa-Błońska Okręg nr 44 (część Warszawy) - Adam Bodnar

- Adam Bodnar Okręg nr 51 (Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Prudnik) - Tadeusz Jarmuziewicz

- Tadeusz Jarmuziewicz Okręg nr 53 (Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Olesno, Strzelce Opolskie) - Beniamin Godyla

- Beniamin Godyla Okręg nr 56 (Łańcut, Rzeszów) - Jolanta Kaźmierczak

- Jolanta Kaźmierczak Okręg nr 58 (Jarosław, Lesko, Lubaczów, Przemyś, Przeworsk, Sanok, Ustrzyki Dolne) - Adam Woś

- Adam Woś Okręg nr 61 (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siematycze, Wysokie Mazowieckie) - Sławomir Snarski

- Sławomir Snarski Okręg nr 62 (Lębork, Słupsk, Wejherowo) - Kazimierz Kleina

- Kazimierz Kleina Okręg nr 64 (Gdynia, Puck) - Sławomir Rybicki

- Sławomir Rybicki Okręg nr 65 (Gdańsk, Sopot) - Bogdan Borusewicz

- Bogdan Borusewicz Okręg nr 66 (Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew) - Ryszard Świlski

- Ryszard Świlski Okręg nr 67 (Kwidzyn, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Sztum) - Leszek Czarnobaj

- Leszek Czarnobaj Okręg nr 70 (Gliwice, Tarnowskie Góry) - Zygmunt Frankiewicz

- Zygmunt Frankiewicz Okręg nr 71 (Bytom, Zabrze) - Halina Bieda

Halina Bieda Okręg nr 72 (Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory) -Henryk Siedlaczek

-Henryk Siedlaczek Okręg nr 74 (Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice) - Gabriela Morawska-Stanecka

- Gabriela Morawska-Stanecka Okręg nr 76 (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie) - Beata Małecka-Libera

- Beata Małecka-Libera Okręg nr 77 (Jaworzno, Sosnowiec) - Joanna Sekuła

- Joanna Sekuła Okręg nr 78 (Bielsko-Biała, Pszczyna) - Agnieszka Gorgoń-Komor

- Agnieszka Gorgoń-Komor Okręg nr 84 (Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Lidzbark Warmiński) - Jerzy Wcisła

- Jerzy Wcisła Okręg nr 86 (Olsztyn, Nidzica, Szczytno) - Ewa Kaliszuk

- Ewa Kaliszuk Okręg nr 87 (Ełk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Olecko, Pisz, Węgorzewo) - Jolanta Piotrowska

- Jolanta Piotrowska Okręg nr 88 (Chodzież, Czarnków, Piła, Wągrowiec, Złotów) - Adam Szejnfeld

- Adam Szejnfeld Okręg nr 90 (powiat poznański z wyłączeniem Poznania) - Waldy Dzikowski

- Waldy Dzikowski Okręg nr 91 (Poznań) - Rafał Grupiński

- Rafał Grupiński Okręg nr 94 (Gostyń, Kościan, Leszno, Rawicz) - Wojciech Ziemniak

- Wojciech Ziemniak Okręg nr 95 (Kepno, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów) - Ewa Matecka

- Ewa Matecka Okręg nr 96 (Jarocin, Kalisz, Pleszew) - Janusz Pęcherz

- Janusz Pęcherz Okręg nr 97 (Szczecin, Police) - Tomasz Grodzki

- Tomasz Grodzki Okręg nr 98 (Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Pyrzyce, Stargard, Świnoujście) - Magdalena Kochan

- Magdalena Kochan Okręg nr 99 (Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Świdwin, Wałcz) - Janusz Gromek

- Janusz Gromek Okręg nr 100 (Koszalin, Sławno, Szczecinek) - Stanisław Gawłowski

Kandydaci Lewicy do Senatu:

Okręg nr 1 (Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski, Zgorzelec) - Waldemar Witkowski

- Waldemar Witkowski Okręg nr 3 (Głogów, Legnica, Lubin, Polkowice) - Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

- Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska Okręg nr 13 (Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Włocławek) - Krzysztof Kukucki

- Krzysztof Kukucki Okręg nr 15 (Janów Lubelski, Kraśnik, powiat lubelski, Łęczna, Świdnik) - Stanisław Mazur

- Stanisław Mazur Okręg nr 26 (Łask, Pabianice, Zgierz) - Marcin Karpiński

- Marcin Karpiński Okręg nr 45 (część Warszawy) - Magdalena Biejat

- Magdalena Biejat Okręg nr 47 (Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Węgrów) - kandydat jeszcze nieustalony

- Okręg nr 52 (Opole, powiat opolski) - Piotr Woźniak

- Piotr Woźniak Okręg nr 55 (Dębica, Kolbuszowa, Mielec, Ropczyce, Strzyrzów) - Marek Paprocki

- Marek Paprocki Okręg nr 57 (Brzozów, Jasło, Krosno) - Stanisław Szałajko

- Stanisław Szałajko Okręg nr 63 (Bytów, Chojnice, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna) - Anna Górska

- Anna Górska Okręg nr 69 (Częstochowa) - Wojciech Konieczny

- Wojciech Konieczny Okręg nr 79 (Cieszyn, Żywiec) - Konrad Gołota

- Konrad Gołota Okręg nr 80 (Katowice) - Maciej Kopiec

- Maciej Kopiec Okręg nr 83 (Kielce, powiat kielecki) - Henryk Milcarz

Kandydaci Polski 2050 Szymona Hołowni do Senatu:

Okręg nr 16 (Lublin) - Jacek Trela

- Jacek Trela Okręg nr 20 (Krosno Odrzańskie, Świebodzin, Zielona Góra) - Mirosław Różański

- Mirosław Różański Okręg nr 46 (Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Wyszków) - Grzegorz Nowosielski

- Grzegorz Nowosielski Okręg nr 50 (Lipsko, Radom, Szydłowiec, Zwoleń) - Cezary Brymora

- Cezary Brymora Okręg nr 60 (Białystok, powiat białostocki, Sokółka) - Maciej Żywno

- Maciej Żywno Okręg nr 73 (Mikołów, Rybnik) - Piotr Masłowski

- Piotr Masłowski Okręg nr 82 (Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice) - Piotr Dasios

- Piotr Dasios Okręg nr 92 (Gniezno, Słupca, Środa Wielkopolska, Śrem, Września) - Grzegorz Fedorowicz

Kandydaci PSL do Senatu:

Okręg 5 (Dzierżoniów, Kłozko, Ząbkowice Śląskie) - Paweł Gancarz

- Paweł Gancarz Okręg 6 (Góra, Milicz, Oleśnica, Oława, powiat wrocławski, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów) - Kazimierz M. Ujazdowski

- Kazimierz M. Ujazdowski Okręg 12 (Brodnica, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Rypin, Wąbrzeźno) - Ryszard Bober

- Ryszard Bober Okręg 17 (Biała Podlaska, Parczew, Radzyń Podlaski) - Marek Sulima

- Marek Sulima Okręg 25 (Kutno, Łęczyca, Łowicz, Poddębice) - Tadeusz Gajda

- Tadeusz Gajda Okręg 28 (Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko) - Marek Mazur

- Marek Mazur Okręg 29 (Opoczno, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki) - Józef Matysiak

- Józef Matysiak Okręg 30 (Chrzanów, Myślenice, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice) - Krzysztof Klęczar

- Krzysztof Klęczar Okręg 35 (Dąbrowa Tarnowska, Tarnów) - Stanisław Sorys

- Stanisław Sorys Okręg 37 (Gorlice, Nowy Sącz) - Stanisław Pasoń

- Stanisław Pasoń Okręg 38 (Gostynin, Płock, Sierpc, Sochaczew, Żyrardów) - Waldemar Pawlak

- Waldemar Pawlak Okręg 41 (Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków) - Michał Kamiński

- Michał Kamiński Okręg 48 (Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski) - Krzysztof Borkowski

- Krzysztof Borkowski Okręg 49 (Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha) - Leszek Przybytniak

- Leszek Przybytniak Okręg 54 (Leżajsk, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) - Małgorzata Zych

- Małgorzata Zych Okręg 59 (Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Mońki, Sejny, Suwałki, Zambrów) - Cezary Cieślukowski

- Cezary Cieślukowski Okręg 68 (Kłobuck, Lubliniec, Myszków, powiat częstochowsk) - Krzysztof Smela

- Krzysztof Smela Okręg 81 (Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Pińczów, Staszów, Włoszczowa) - Edmund Kaczmarek

- Edmund Kaczmarek Okręg 85 (Działdowo, Iława, Nowe Miasto Lubawski, Ostróda) - Gustaw Marek Brzezin

- Gustaw Marek Brzezin Okręg 89 (Grodzisk Wielkopolski, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Wolsztyn) - Jan Filip Libicki

- Jan Filip Libicki Okręg 93 (Konin, Koło, Turek) - Anna Majda

Kandydaci bezpartyjni, popierani przez wszystkie partie paktu senackiego:

Okręg nr 18 (Chełm, Krasnystaw, Włodawa) - Józef Zając

- Józef Zając Okręg nr 22 (Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary) - Wadim Tyszkiewicz

- Wadim Tyszkiewicz Okręg nr 24 (część Łodzi, Brzeziny, powiat łódzki wschodni) - Krzysztof Kwiatkowski

- Krzysztof Kwiatkowski Okręg nr 39 (Ciechanów, Mława, Prasnysz, Płońsk, Żuromin) - Jan Maria Jackowski (formalnie nie jest członkiem paktu, ale opozycja nie wystawia kontrkandydata w tym okręgu)

- Jan Maria Jackowski (formalnie nie jest członkiem paktu, ale opozycja nie wystawia kontrkandydata w tym okręgu) Okręg nr 75 (Bieruń, Mysłowice, Tychy) - Andrzej Dziuba

