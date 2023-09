Paweł Kukiz znowu szaleje w sieci. "Mogę cię wyje**ć, miłośniku disco polo?"

Od dnia ogłoszenia list wyborczych przez PiS Paweł Kukiz mierzy się z ostrą krytyką w mediach społecznościowych. Internautom nie podoba się, że dawny antysystemowiec i buntownik zdecydował się startować do Sejmu z partii Kaczyńskiego. Uważają oni, że Kukiz zdradził swoje ideały i złamał obietnice, jakie składał wyborcom.

- Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato - mówił kilka lat temu Kukiz. Od tamtego czasu wiele jednak się zmieniło. Jego ruch polityczny Kukiz'15 stracił niemal całe poparcie i reprezentację w Sejmie. Następnie Kukiz zdecydował się zawrzeć programowy sojusz z Jarosławem Kaczyńskim, który zobowiązał się wprowadzić postulaty, o które walczył muzyk.

Paweł Kukiz ostro do internauty: Mogę cię wyje**ć?

Ostatecznie PiS nie przegłosował większości postulatów Kukiza, ale to nie powstrzymało go przed startem w wyborach z list partii Kaczyńskiego. Opozycja przypomina także, że decyzją z 10 lutego 2023 roku premier Morawiecki przekazał ok. 4,3 mln zł fundacji Potrafisz Polsko!, powiązanej z Pawłem Kukizem, na realizację zadania "Instytut Demokracji Bezpośredniej".

Internauci nie odpuszczają Kukizowi i przypominają mu jego dawne obietnice i deklaracje. "Gdzie można napluć ci w ryj zgodnie z twoim życzeniem, szmato?" - czytamy w licznych komentarzach pojawiających się pod wpisami polityka. "Podaj swoje namiary i przyjadę" albo: "podaj, nazwisko, adres - spotkamy się" - odpowiada Kukiz.

Pod innym wpisem Paweł Kukiz zamieścił komentarz: "No to jak Ryszard? Mogę cię wyje**ć, miłośniku disco polo?". To reakcja na słowa internauty, który sugerował, że zespół Piersi największy hit nagrał po wyrzuceniu Kukiza.

Paweł Kukiz będzie liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu opolskim. W 2017 roku na antenie Radia ZET polityk nazwał PiS "partią bolszewicką". - Po prostu o mentalności bolszewickiej i nie mówię tego po to by kogoś obrazić, tylko mówię o pewnego rodzaju charakterze, o tym szybkości i szybkości zawłaszczania państwa, centralizowania państwa przez jedną partię. Jest to typowy rys dla partii bolszewickich - mówił.

