Piotr Wawrzyk zaprzecza istnieniu afery wizowej. "Homoseksualistą nie jestem"

Piotr Wawrzyk: Postawcie się państwo w mojej sytuacji. Około 12-14 sierpnia praktycznie codziennie wypisywane były totalne bzdury na mój temat, na temat czegoś, co nazwano aferą wizową, co nie miało żadnego związku z faktami. Nie wiem skąd niektórzy dziennikarze brali tego rodzaju informacje. Takich przykładów mogę podać kilka.

Mariusz Gierszewski: To niech pan poda.

Chociażby to, w jaki sposób zostałem odwołany. Bo był taki artykuł [...], jakoby premier mnie odwołał telefonicznie, kiedy jechałem do MSZ, że minister Rau nie chciał ze mną rozmawiać. Tam było napisane, że gdy dotarłem do MSZ-u, czekali dyrektorzy, żeby przejąć ode mnie wszystkie dokumenty, wszystkie nośniki i tak dalej. Bzdura totalna, nic takiego nie miało miejsca. Zostałem odwołany w ten sposób, że kiedy już tu byłem w domu, nie w biurze, dano mi sygnał, że czekają panowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tak jak panom powiedziałem na samym początku, kiedy przyszedłem do Biura, przedstawili dokument prokuratorski o tym, że muszą wziąć ode mnie telefon. Ja oczywiście bez żadnych wątpliwości ten telefon natychmiast przekazałem. Powiem więcej, wiedząc, że oni są w biurze, mając możliwość, mógłbym zmanipulować cokolwiek w telefonie, ale mi nawet to przez głowę, przez myśl nie przeszło.

Potem, gdy panowie wyszli, sam poprosiłem o rozmowę z ministrem Rauem, chcąc go o tym wszystkim poinformować. W efekcie w trakcie tej rozmowy pani minister właśnie mi powiedział, że zapadła decyzja o tym, że muszę być odwołany w związku z tą sytuacją i wykreślony z listy. Poszedłem się spakować i po jakiejś godzinie czy dwóch, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, przyszło pismo z kancelarii premiera z podpisem pana premiera odwołującym mnie z funkcji. Takie były tego dokładnie okoliczności. Drugi przykład też spektakularny. Mówiło się i to bardzo szeroko o rzekomych straganach z wizami. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej technicznej możliwości, dlatego, że wiza to jest dokument, który jest wyrabiany w Warszawie i trafia do właściwego konsulatu, gdzie jest przekazywany odpowiedniej osobie.

Radosław Gruca: Doprecyzujmy tylko jedną rzecz, bo te stragany istniały, to my o nich informowaliśmy. Co tam było w takim razie sprzedawane?

Już mówię. Żeby móc otrzymać wizę, trzeba spełnić określone warunki - to wynika z prawa unijnego, to nie jest nasze prawo, to wynika z kodeksu Schengen. Trzeba na przykład mieć poświadczenie, że jest się dobrze sytuowana osobą, czyli na przykład, że ma się - nie wiem - 100 tys. dolarów w banku. I tego rodzaju właśnie dokumenty na konkretne osoby można było na tych straganach w Nigerii nabyć.

Druga rzecz to na przykład, że ktoś ma pracę i po prostu ma wysokie zarobki. Taki dokument też powinien być złożony wraz z wnioskiem wizowym. Dlaczego? To są tego rodzaju dokumenty, które sprawiają, że konsul mógłby uznać, że ta osoba jest na tyle dobrze sytuowana, że nie ma tak zwanego ryzyka migracyjnego, o którym wcześniej wspominaliśmy.

[...]

Radosław Gruca: No to powiedzmy sobie wprost. Twitter kipiał od różnych sugestii o tym, że mógł pan być w jakimś związku, czy też jakoś zauroczony panem Edgarem i że jest pan homoseksualistą. Czy mógłby pan się do tego odnieść? Bo jednak jest to dość powszechne plotkowanie. Być może pan chciałby to uciąć jakoś?

Jedyne, co mogę powiedzieć formalnie, faktycznie, to po prostu jestem wyłącznie hetero. Ale w tym rzeczywiście wątku to mnie zaciekawił inny aspekt. Bo tak, jak pan redaktor powiedział, dyskusja się odbyła głównie na Twitterze, a zaczęło się od tego, o ile pamiętam, wywiadu udzielonego przez jeszcze wicemarszałka Senatu pana Michała Kamińskiego, który powiedział, że niedługo się dowiemy o jakichś super bulwersujących rzeczach, jak wejdziemy do MSZ, obyczajowych. A pani prowadząca wywiad pyta czy chodzi o kobiety czy mężczyzn. On mówi, że chodzi o mężczyzn. No i z tego powstał ten wątek. Tylko tak.

Jeżeli to jest bulwersujące dla osoby, która wcześniej się przedstawiała jako obrońca praw osób LGBT. Jeżeli te wszystkie komentarze krytyczne na ten temat też są przez tego rodzaju osoby kolportowane na Twitterze, no to stawia pod znakiem zapytania ich wiarygodność. Tak, bo jeżeli komuś zarzucają, no i pokazywane jest to jako coś złego, niezależnie od tego, że to nie ma miejsca, bo tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, nic takiego nie miało miejsca i ja wyłącznie gustuję w paniach, ale to pokazuje swego rodzaju dwulicowość tego rodzaju osób.

Cały wywiad do obejrzenia w podcaście "Podejrzani Politycy Extra":

Oglądaj

Źródło: Radio ZET