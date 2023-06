PiS szykuje stan wyjątkowy? "Nie dam głowy, że wybory odbędą się w terminie"

Spore poruszenie wywołał powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS został mianowany wicepremierem i będzie jedyny tej rangi członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego. Skąd taka decyzja i dlaczego podjęto ją kilka miesięcy przed wyborami? O tym m.in. w najnowszym podcaście Radia ZET „Machina Władzy” mówił Jan Maria Jackowski – senator niezrzeszony z okręgu 39 (obejmującego m.in. Ciechanów, Mławę czy Przasnysz), wcześniej przez lata przedstawiciel PiS w izbie wyższej.

- Rząd, którym teoretycznie steruje Mateusz Morawiecki, jest wyjątkowo rozdęty personalnie – prawie 100 osób, które pełnią funkcje ministrów, wiceministrów, podsekretarzy, pełnomocników. Tam nawet niektóre obszary kompetencji się pokrywają – przyznał. - To pokazuje nieracjonalną strukturę tego gabinetu, która jest uwarunkowana politycznie. Zjednoczona Prawica to przecież grupki, podgrupki i każdy tam domaga się realnego uczestnictwa we władzy. Niektóre partie mają cały resort, inne połowę w innym ministerstwie czy instytucji – tłumaczył.

Kaczyński wraca do rządu. B. senator PiS tłumaczy

W jego opinii „trudno nad tym zapanować” i z uwagi także na „chaos w klubie” Kaczyński „musiał nad tym zapanować, ściągnąć cugle”. - Będzie kimś w rodzaju komisarza politycznego – stwierdził. Zauważył też paradoksalną sytuację, w której Kaczyński będzie formalnie podwładnym Morawieckiego, choć ten jest jednocześnie podwładnym prezesa w partii, będąc jej wiceszefem.

- To wszystko pokazuje pewnego rodzaju zaniepokojenie w obozie rządzącym, który po wpadkach z własną kampanią oraz z nieumiejętnością reagowania na ruchy konkurencji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, i po zmianie szefa sztabu wyborczego jest jednak w defensywie – ocenił. Jego zdaniem w ostatnich tygodniach PiS po raz pierwszy od dawna nie ma „inicjatywy strategicznej”, a więc nie umie narzucać tematów w ramach debaty publicznej.

- Chwyty retorycznie, które działały w 2015 roku, zupełnie inaczej pracują w 2023 – ocenił, dodając, że takie pomysły jak 800 plus „nie zadziałało w sondażach”. Skomentował również fakt, iż na czele sztabu wyborczego stanął zaufany żołnierz prezesa – europoseł Joachim Brudziński.- Uchodzi za polityka, który wyostrzy kampanię. To wyraźny ukłon w stronę twardego elektoratu. Być może PiS-owi wyszło z badań, że demobilizacja takich wyborców jest w tym momencie największym zagrożeniem – stwierdził. Podkreślił przy tym, że takie działania mogą doprowadzić do tego, że rządzący utracą szanse na zatrzymanie bądź pozyskanie bardziej umiarkowanych zwolenników, których odstrasza „tępa, prymitywna i prostacka propaganda obecna w mediach rządowych”.

Senator nie wierzy równie z w koalicję PiS z Konfederacją, dla której – w jego opinii – byłby to „bardzo ryzykowny manewr”. - To ugrupowanie tworzą w większości politycy młodej generacji, 30- i 35-latkowie. Dla nich sojusz z PiS byłby dużym obciążeniem w kontekście przyszłości – przekonywał. - No chyba, że Sławomir Mentzen zostałby premierem, ale to już scenariusz naprawdę fantastyczny – żartował.

PiS szykuje stan wyjątkowy? "Nie dam głowy"

Jackowski skomentował również pojawiające się – zarówno w analizach publicystycznych, jak i w wypowiedziach przedstawicieli opozycji – hipotezy, jakoby wejście Kaczyńskiego do rządu miało być przygotowaniem gruntu pod tzw. działania ekstraordynaryjne. Pojawiają się bowiem teorie, że w przypadku słabnących notowań i braku szans na utrzymanie władzy PiS może chcieć przełożyć wybory parlamentarne i wprowadzić stan wyjątkowy, uzasadniony np. trudną sytuacją w Ukrainie.

- Uważam, że jest sens, aby rozpatrywać takie hipotezy – ocenił. Przypomniał zeszłoroczną wypowiedź Kaczyńskiego dla jednej z publicznych rozgłośni radiowych, w której szef PiS wykluczył przedterminowe wybory (bardzo popularny wówczas temat w mediach), sugerując, że „nie można wykluczyć, iż gdyby sytuacja tego wymaga, można by przesunąć wybory parlamentarne poza termin konstytucyjny”.

Te spekulacje nie straciły na aktualności. Pierwszą moją myślą, gdy usłyszałem, że prezes wraca do rządu, było przygotowywanie planu B lub C, czyli tego, o czym rozmawiamy. Nie dam głowy, że te wybory rzeczywiście odbędą się w terminie konstytucyjnym Jan Maria Jackowski

- Powiedzmy sobie szczerze: nie wiemy, co się wydarzy na Wschodzie za dwa czy trzy miesiące. Może dojść do eskalacji napięcia. A jakby znów pojawiła się jakaś rakieta, podobna do tej, która spadła pod Bydgoszczą - a to wprowadziło w PiS bardzo poważny kryzys wizerunkowy, bo okazało się, że wbrew propagandzie wcale nie jesteśmy tak bezpieczni – to wtedy nawet duża część opinii publicznej zgodziłaby się z tym, że należy te wybory opóźnić. Nawet opozycja by się nie upierała, by w cieniu wojny i eskalacji skupiać się na wyborach – tłumaczył.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. Senator ostrzega

Kolejnym tematem rozmowy była komisja ds. badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce, zwana potocznie „lex Tusk”. Do Senatu trafiła już nowelizacja projektu, autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, która zmienia nieco pierwotną wersję: likwiduje środki zaradcze w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, wprowadza możliwość odwołania się od orzeczeń komisji do sądów powszechnych oraz zakaz zasiadania w ramach tego organu dla czynnych parlamentarzystów i ministrów.

Zdaniem Jackowskiego co do zasady komisji, która wyjaśniłaby skalę wpływów Moskwy w polskim życiu publicznym, powinna powstać. Zwrócił jednak uwagę, że otoczka wokół tej ustawy, podnoszona przez większość ekspertów niekonstytucyjność „lex Tusk” oraz fakt, iż członkowie komisji mają nie ponosić odpowiedzialności prawnej za działalność w jej ramach sprawia, że cała idea „może zostać całkowicie skompromitowana”. Potwierdził też, że Senat zajmie się tym dokumentem najprawdopodobniej w połowie lipca.

Pakt senacki poprze Jackowskiego? "Nie chciałbym się wypowiadać"

Na koniec Jackowski został zapytany o osobiste plany polityczne. Zapewnił, że znów zamierza kandydować w wyborach do Senatu (co w przypadku uzyskania mandatu oznaczałoby jego czwartą kadencję z rzędu), ale z własnego komitetu. Podkreślił bowiem, że nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

- Trudno mi sobie wyobrazić, żeby poparło mnie PiS. Słyszałem, że mają już wybranego kandydata, który miałby rywalizować ze mną – przyznał. Odniósł się również do spekulacji, jakoby miał wystartować z poparciem (wyrażonym wprost lub „cichym”) opozycyjnego paktu senackiego. - Ja się za pakt senacki wypowiadać nie mogę, ponieważ nie jestem członkiem żadnego ugrupowania, które go tworzy. To byłoby niestosowne i nie mam do tego żadnych uprawnień. Ale miło mi, że moja działalność w Senacie jest doceniana – podsumował.

RadioZET.pl