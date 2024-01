"Przepompownia pieniędzy do PiS". Ministerstwo apeluje o zgłaszanie nieprawidłowości

Coraz więcej osób, które chcą przekazać swoje informacje dotyczące pracy Instytutu Kolbego i występujących nieprawidłowości, zgłasza się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Choć został on utworzony do wspierania rozwoju języka polskiego za granicą, to zgodnie z audytem w jego działaniu było wiele nieprawidłowości, a fundacje związane z PiS otrzymywały duże dotacje. Wiceministra poinformowała o wszczęciu przez resort oświaty kontroli przedsięwzięć Instytutu Kolbego, przygotowywaniu wniosku do NIK o jego kontrolę i o zatrzymaniu pieniędzy jej przekazywanych.

Wielka kontrola w Instytucie Kolbego. MEN apeluje o pomoc

"Trwa weryfikacja działalności Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do MEN zgłasza się coraz więcej osób, które chcą przekazać swoje informacje dot. pracy instytutu w ostatnich latach, w tym te dot. występujących nieprawidłowości" - poinformowali w niedzielę na Twitterze/X przedstawiciele resortu edukacji. Dodano, że w celu usprawnienia komunikacji utworzono specjalny adres e-mail: sygnalista.kolbe@men.gov.pl do zgłaszania uwag i problemów w funkcjonowaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego powołano w październiku 2022 roku w celu wspierania rozwoju języka polskiego za granicą. Zgodnie z ustawą może on ustanawiać i finansować stypendia dla osób należących do Polonii, Polaków zamieszkałych za granicą i dla osób nieposiadających polskiego pochodzenia.

Wiceministra edukacji Joanna Mucha podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawiła pierwsze wnioski z przeprowadzonego w Instytucie audytu. - Sprawa wygląda bardzo poważnie. W moim przekonaniu instytut Kolbego był de facto przepompownią kasy [...] do środowisk związanych z PiS - powiedziała.

Miliony dla organizacji związanych z PiS

Chodzi przede wszystkim o ogromne dotacje dla fundacji, organizacji i stowarzyszeń, które "w sposób absolutnie jednoznaczny kojarzone są ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości". Na przykład Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego otrzymała łącznie 9,5 mln zł, podobnie jak Fundacja Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza dostało ok. 1 mln zł, Stowarzyszenie Klasztor Węgrów centrum Dialogu Kultur - ok. 850 tys. zł, Fundacja Rozwoju KUL - 881 tys. zł czy Towarzystwo Naukowe KUL - ponad 1,5 mln zł.

Joanna Mucha poinformowała, że z doniesień już uzyskanych od pierwszych informatorów wynika m.in., że były nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy i przeprowadzaniu konkursów - komisje konkursowe ani nie protokołowały posiedzeń, ani nie weryfikowały kosztorysów projektów. Wiceministra dodała, że od sygnalistów ma także informacje o antydatowaniu dokumentów, fikcyjnych zatrudnieniach w Instytucie, "niebotycznych kwotach" na podróże służbowe.

Wskazała, że nie zorganizowano też konkursu stypendialnego, choć obliguje instytut do tego ustawa i rozporządzenie. Wiceministra Mucha poinformowała o wszczęciu przez MEN kontroli przedsięwzięć Instytutu Kolbego, przygotowywaniu wniosku do NIK o jego kontrolę i o zatrzymaniu pieniędzy jej przekazywanych.

Źródło: Radio ZET/Twitter