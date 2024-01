Słowa o atomie wywołały burzę. "Poszła reprymenda" ze strony marszałka województwa

Wicemarszałek Leszek Bonna był w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Chojnicach (woj. pomorskie), w którym uczestniczyła również nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Pytany o elektrownię atomową Bonna powiedział, że obecna lokalizacja w gminie Choczewo "dotyczy najcenniejszych pod względem przyrodniczym i turystycznym obszarów województwa". - Nie wiem, czy nie warto rozważyć wcześniejszej, pierwotnej lokalizacji, która miała miejsce w latach 80-tych, np. w pobliżu Żarnowca - powiedział Bonna.

Słowa o atomie wywołały burzę. "Poszła reprymenda"

Wojewoda mu w tym wtórowała. Te wypowiedzi wzbudziły poważną dyskusję i pytania ze strony opozycji: czy rząd Donalda Tuska chce opóźnić albo anulować budowę elektrowni? W sprawie głos zabrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonując, że lokalizacja elektrowni atomowej nie zostanie zmieniona (wiązałoby się to z wieloletnim opóźnieniem inwestycji), a na potwierdzenie tego minister Paulina Hennig-Kloska spotkała się z ambasadorem USA w Polsce (elektrownię ma budować amerykański Westingshouse).

Jak ustaliło Radio ZET, marszałek Mieczysław Struk w pierwszy dzień po powrocie z urlopu odbył rozmowę ze swoim zastępcą, za którą poszła reprymenda. - Nie chodzi o to, żeby zamykać komukolwiek usta, ale trzeba zwracać uwagę na konsekwencje wypowiadanych słów. Tym bardziej, że w Polsce pojawiła się po tych słowach, w jakimś stopniu potwierdzonych przez panią wojewodę, wielka burza polityczna. To absolutnie Polsce niepotrzebne i z całą pewnością na Pomorzu jest przyzwolenie dla budowy elektrowni nuklearnej. Ta wypowiedź była niefortunna, pan Bonna sam ją sprostował, o żadnych przenosinach do Żarnowca mowy nie ma - przyznał Struk w rozmowie z Radiem ZET.

Włodarz woj. pomorskiego w ostatnim czasie zwracał jednak publicznie uwagę na krytyczne głosy dotyczące m.in. technologii, która ma zostać użyta do generowania prądu przez elektrownię, a także do skarg mieszkańców gminy Choczewo, którzy sprzeciwiali się wpływowi ingerencji na środowisko. Dziś jednak marszałek podkreśla, że samorząd województwa nie ma żadnych kompetencji w tej sprawie, bo chodzi o interes ogólnopolski, natomiast należy rozmawiać o kompensatach dla regionu.

- Możemy mówić o infrastrukturze dostępowej, pieniądzach. Domagamy się między innymi inwestycji w obszarze lecznictwa. Liczymy np. na to, że przy okazji budowy elektrowni powstanie na Pomorzu oczekiwane od lat centrum leczenia oparzeń - wyliczał Struk. Elektrownia atomowa w gminie Choczewo ma być zlokalizowana nieopodal plaży w Słajszewie. Jej pierwszy blok ma powstać do 2033 roku.

Źródło: Radio ZET/Maciej Bąk