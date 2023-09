Duża różnica między PiS i KO. Lawinowo wzrosła liczba niezdecydowanych

Wybory parlamentarne 2023 zaplanowane są na 15 października. A jak przedstawiałoby się poparcie dla poszczególnych ugrupowań, gdyby wybory odbyły się już w najbliższą niedzielę? Sondaż, który w dniach 8-11 września przeprowadził Ipsos na zlecenie OKO.Press i TOK FM, niektórych uszczęśliwi, innych zaskoczy, a jeszcze innym każe drżeć o przekroczenie progu wyborczego.

Sondaż Ipsos: PiS na czele, KO i Konfederacja słabną

Wyniki sondażu przedstawiają się następująco (OKO.Press podkreśla, że mogą nie sumować się do 100 proc. z uwagi na zaokrąglenia):

PiS - 35 proc. (+2 pkt proc. w porównaniu do czerwca)

Koalicja Obywatelska - 26 proc. (-5)

Lewica - 8 (bez zmian)

Konfederacja - 8 (- 4)

Trzecia Droga - 6 (-1)

Bezpartyjni Samorządowcy - 1 (debiut w zestawieniu)

Inna partia - 1 (bez zmian)

Trudno Powiedzieć - 14 (+8)

68 proc. ankietowanych deklaruje pójście do urn, z czego 58 proc. "zdecydowanie", a 10 proc. "raczej" weźmie udział w głosowaniu.

Co nam mówi ten sondaż? OKO.Press, które go publikuje, wskazuje na kilka trendów. Przede wszystkim umocnienie się PiS na 1. miejscu, znaczące spadki notowań KO (która traci do PiS aż 9 punktów proc.) i Konfederacji oraz wysoki wzrost współczynnika osób niezdecydowanych.

Gdyby takie właśnie rezultaty padły 15 października, podział mandatów w Sejmie przedstawiałby się następująco:

PiS - 234

KO - 154

Konfederacja - 39

Lewica - 32

Mniejszość Niemiecka - 1

Jak widać w takiej sytuacji, PiS po raz trzeci z rzędu uzyskałoby samodzielną większość, a co za tym idzie, szykowałoby się do trzeciej kolejnej kadencji. To spowodowane jest nie tylko spadkami KO i Konfederacji, ale przede wszystkim potencjalnym nieprzekroczeniem progu przez Trzecią Drogę, czyli koalicję PSL i Polski 2050.

Stabilne poparcie utrzymuje zaś Lewica, która w porównaniu z 2019 rokiem straciłaby tylko kilkoro posłów. Wynik Trzeciej Drogi, choć niski, wciąż może jednak wzrosnąć. Wówczas, czyli przy przekroczeniu przez sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza granicy 8 proc., PiS na pewno nie zdobyłby sejmowej większości.

OKO.Press zauważa też, że sondaż przeprowadzono tuż przed sobotnimi konwencjami partii politycznych, których wyniki nie uwzględniają. Trudno jednak powiedzieć, jaki wpływ na następne badania będą miały wydarzenia w Końskich (konwencja PiS) i Tarnowie (konwencja KO).

Portal przytacza również nastroje niezdecydowanych. Zadano im pytanie: “Wiemy, że trudno to dziś na 100 procent przewidzieć, ale chcielibyśmy zapytać, jak możesz zagłosować w wyborach parlamentarnych 15 października?". Oto wyniki:

Na pewno PiS - 4 proc.

Rozważę PiS - 23 proc.

Mało prawdopodobne, że zagłosuję na PiS - 13

Na pewno nie PiS - 49 proc.

Trudno powiedzieć - 11 proc.

W analogicznym badaniu dotyczącym KO łączna liczba niezdecydowanych, którzy byliby skłonni zagłosować na największą siłę opozycyjną (czyli połączenie opcji "na pewno" i "rozważę") to 50 proc. W przypadku PiS zaledwie 27 proc. Oznacza to, iż formacja Donalda Tuska ma dziś niemal dwa razy większą zdolność do przeciągnięcia na swoją stronę elektoratu wahającego się niż ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Sondaż na zlecenie TOK FM i OKO.press przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) w dniach 8-11 września na próbie około 1000 osób.