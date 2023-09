Roman Giertych wystartuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca listy KO w okręgu nr 33, gdzie zmierzy się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef PO Donald Tusk ogłosił tę decyzję 27 sierpnia, wywołując sporo wątpliwości we własnym ugrupowaniu.

Mimo narracji skrajnie uderzającej w rządy PiS za Giertychem ciągną się wspomnienia z pierwszych rządów partii Kaczyńskiego, w których pełnił urząd wicepremiera i ministra edukacji narodowej. Udany start w wyborach parlamentarnych 2023 oznaczałby dla Giertycha powrót do Sejmu po ponad 16 latach.

Giertych po stronie opozycji. Polacy nie mają złudzeń [SONDAŻ]

O taki obrót spraw zapytała Polaków pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. Udzielone odpowiedzi są jednoznaczne i dają Donaldowi Tuskowi, Giertychowi i całej opozycji sporo do myślenia.

Na pytanie: "Jaką rolę powinien w polskiej polityce pełnić Roman Giertych?" zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że "nie powinien do niej wracać". Takiej odpowiedzi udzieliło 57,6 proc. respondentów.

Tylko 21,2 proc. badanych uważa, że Giertych powinien wrócić do polityki, ale tylko jako szeregowy poseł. Jedynie 6,1 proc. ankietowanych uważa, że były wicepremier może zostać członkiem rządu. 15,1 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat zdania.

Co oczywiste po ostatnich latach badanie ukazuje także ewidentną niechęć do Giertycha wśród wyborców, którzy w 2019 roku zagłosowali na PiS. W tej grupie 80 proc. badanych uznało, że były wicepremier nie powinien wracać do polityki. Odmiennego zdania jest 7 proc. ankietowanych popierających PiS, z czego tylko jeden proc. z nich uważa, że Giertych powinien zostać ministrem.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI & CATI w dniach 1-3 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.