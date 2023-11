Spontaniczna akcja koło Sejmu. Barierki usunięte, policja nie reagowała

Sejm X kadencji rozpoczął obrady 13 listopada. Jeszcze przed rozpoczęciem poniedziałkowych obrad aktywiści m.in. z Lotnej Brygady Opozycji zaczęli usuwać barierki, które przez ostatnie lata oddzielały teren parlamentu od ul. Wiejskiej.

Dodatkowe środki ochronne wprowadzili poprzedni marszałkowie Sejmu z PiS - Marek Kuchciński i Elżbieta Witek. Taką decyzję tłumaczyli względami bezpieczeństwa. Jak widać na nagraniach udostępnionych w serwisach społecznościowych, aktywiści usunęli barierki przy bierności policjantów i funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Sejm nowej kadencji. Aktywiści usunęli barierki

Do tematu barierek odniósł się w poniedziałek również nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami - oświadczył.

Dodał: - Nasze słowo, nasza wola, ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my i nasi koledzy, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem, nie budując poczucia, że jest on oblężoną twierdzą.

- Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister (szefową Kancelarii Sejmu - red.) Agnieszką Kaczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej, skontaktujemy się z Komendą Stołeczną Policji i te barierki wreszcie spod Sejmu, po tych 7 latach, znikną - zapowiedział.

Źródło: Radio ZET/PAP