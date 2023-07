Szok przed ekranami. Studio TVP Info zmieniło się w "Fakty" TVN. "Czyżby obłęd?"

"Jak oni kłamią" to nowy program publicystyczny TVP Info. Będzie on emitowany od poniedziałku do piątku od godz. 19:16 do 19:30, a jego celem jest uderzenie w konkurencyjną stację TVN. Telewizja rządowa, która od lat nie ujawnia afer związanych z obozem PiS, w groteskowy sposób wychwala rządzących, a w swoich programach informacyjnych koncentruje się głównie na atakowaniu opozycji i Donalda Tuska, postawiła sobie ambitny cel - obnażania nieobiektywnego dziennikarstwa.

- Będziemy tutaj prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji. Witamy w polskich mediach - zapowiedział prowadzący Adrian Klarenbach. Słowa dziennikarza TVP Info brzmią jak żart, ale wygląda na to, że mówił to na poważnie, a nowy program nie ma charakteru satyrycznego.

Studio TVP Info zmieniło się w "Fakty" TVN

W pierwszym odcinku zrelacjonowano materiały z weekendowego wydania "Faktów", które dotyczyły zamieszek we Francji oraz kontrowersyjnego klipu Donalda Tuska o migrantach. Klarenbach mówił także, że w TVN nie pojawiło się wiele informacji, szczególnie tych niekorzystnych dla Platformy Obywatelskiej.

- Dziękuję za Wasze entuzjastyczne przyjęcie, to dla nas duża motywacja do dalszej pracy. Następny odcinek jutro o godzinie 19:15 - napisał na Twitterze szef TVP Info Samuel Pereira. Zapowiedział także, że pierwszy odcinek "Jak oni kłamią" zostanie powtórzony we wtorek rano.

To, co było szczególnie zaskakujące, a w opinii komentatorów także bulwersujące, to oprawa graficzna programu. Studio TVP Info zmieniło się w czasie programu tak, aby przypominało studio "Faktów" TVN. W pierwszej chwili można było odnieść wrażenie, że Adrian Klarenbach zmienił stację.

Internauci oburzeni. "Wszystko za pieniądze podatników"

"Czego to oni nie wymyślą... To już jest obsesja" - napisała na Twitterze Żaneta Gotowalska-Wróblewska. "Czyżby obłęd?" - komentowała dziennikarka Joanna Miziołek. "Reżimowa TVPiS nie ma żadnych oporów w przekraczaniu kolejnych granic. A to wszystko za pieniądze podatników" - pisał Grzegorz Gruchalski.

Podobnie jest z grafiką promującą "Jak oni kłamią". Przypomina ona logo "Faktów" - podobne tło, a słowo "kłamią" jest zapisane podobną czcionką jak "Fakty" - zwracają uwagę Wirtualne Media.

