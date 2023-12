Tak rząd Tuska chce odbić TVP. Pierwsze ruchy "to kwestia poniedziałku lub wtorku"

TVP i pozostałe media publiczna wkrótce diametralnie się zmienią? Jest to bardzo prawdopodobne, a przynajmniej tak utrzymują osoby związane z nowym obozem władzy. Ośrodki, które przez ostatnie 8 lat mocno sprzyjały PiS, mają przejść radykalne przeobrażenie, a o szczegółach poinformowała poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Zmiany w TVP. "Pierwszy ruch to kwestia poniedziałku lub wtorku"

Według ustaleń gazety w tym tygodniu "mają zostać uruchomione działania, które doprowadzą do szybkich i widocznych zmian w mediach publicznych, a także "wdrożony plan polityczny i prawny, który na początek ma dotyczyć tylko TVP i postawienia jej w stan likwidacji".

- Pierwszy ruch to kwestia poniedziałku lub wtorku - przekazał informator "Rz". Wiadomo, że działania te dotyczyć będą również Rady Mediów Narodowych, która formalnie sprawuje nadzór nad mediami państwowymi, a która w opinii przedstawicieli nowej większości parlamentarnej i dużej części ekspertów jest organem niekonstytucyjnym, a więc powołanym wadliwie.

"Rz" opisała dwa scenariusze. Pierwszy to postawienie TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Wywołałoby to zmiany organizacyjne, a przede wszystkim roszady personalne na najważniejszych stanowiskach. "Procedura likwidacyjna nie jest ograniczona w czasie, co pozwalałoby utrzymywać ją nawet kilka lat, a w tym czasie dokonać - nawet bez zaprzestania nadawania programów - wszystkich potrzebnych zmian" - czytamy w artykule.

Zmiany w TVP. Na stole dwa scenariusze

Według drugiego scenariusza koalicja mogłaby zdecydować się na odwołanie zarządów na podstawie nadzwyczajnej procedury z kodeksu spółek handlowych. Takie manewry stosuje się, gdy zachodzi obawa o złe zarządzenie daną spółką. Tutaj - podobnie jak zresztą w pierwszym przypadku - decydujący głos mieliby ministrowie z rządu Tuska.

PiS chciało uprzedzić te plany. Grupa posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał postawienie, mogące w teorii zablokować wszelkie zmiany w mediach publicznych. Nowa większość jest jednak zdania, że orzeczenie TK obarczone jest deliktami prawnymi.

Po pierwsze - stroną postępowania, w ramach którego Trybunał Julii Przyłębskiej wydał wyrok, są posłowie wnioskodawcy, Sejm oraz Prokurator Generalny, ale nie Skarb Państwa. A to SP jest właścicielem mediów publicznych i orzeczenie TK w żadnym stopniu nie blokuje jego działań. Po drugie - wśród osób, którzy podjęli decyzję, jest Jarosław Wyrembak, co do którego zachodzi podejrzenie, że mógł zostać wybrany w sposób nieprawidłowy. A to unieważniałoby to orzeczenie.

Joński: życzę, żeby na Wigilię nie było pasków w telewizji publicznej

Wątek ten pojawił się także w poniedziałkowym programie Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET, którego gościem był Dariusz Joński. - Jak znam ministra Sienkiewicza [szefa resortu kultury, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad mediami państwowymi - red.], to w tej sprawie działa szybko i zdecydowanie. Obiecaliśmy ludziom, że telewizja publiczna będzie faktycznie odpolityczniona - powiedział.

- Życzę nam wszystkim, który nas słuchają, żebyśmy na święta, przy wigilijnym stole, nie musieli już czytać tych pasków w telewizji publicznej, które dzielą i szczują. Mam nadzieję, że ten czas dobiega końca - podsumował poseł Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: Radio ZET/Rzeczpospolita