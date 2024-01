Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego. Nagranie oburzyło PiS

Mariusz Kamiński, który odbywa karę dwóch lat pozbawienia wolności po prawomocnym skazaniu za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej, został przetransportowany do zakładu karnego w Radomiu. Wcześniej osadzono go w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie.

W piątek w serwisach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym słychać agresywne i wulgarne okrzyki. Miały one pochodzić z Aresztu Śledczego w Radomiu, po tym jak do niego trafił były minister spraw wewnętrznych. Autentyczność wideo potwierdził zespół prasowy Służby Więziennej. "Bezpieczeństwo osobiste osoby w stosunku, do której kierowane były okrzyki innych skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu, cały czas było i w dalszym ciągu jest zapewnione" - napisano w odpowiedzi dla portalu o2.pl, na które powołała się WP.

Więźniowie "przywitali" Kamińskiego. Politycy PiS oburzeni

Służba Więzienna dodała: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami już w pierwszym dniu po przyjęciu do odbywania kary każdy osadzony informowany jest, że w trakcie pobytu w więzieniu może zetknąć się z zachowaniami charakterystycznymi dla środowisk przestępczych i właśnie taki incydent miał miejsce w Areszcie Śledczym w Radomiu".

Na nagranie z oburzeniem zareagowali politycy PiS. "Pięknych macie sojuszników Donald Tusk, Adam Bodnar, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak Kamysz i reszta. Klipy na naszą kampanię samorządową kręcą się same" - napisał w serwisie X poseł Jacek Sasin.

Inny parlamentarzysta PiS Radosław Fogiel zamieścił wpis, do którego dodał zrzut ekranu z wynikami ostatnich wyborów parlamentarnych w Areszcie Śledczym w Radomiu. Wynika z niego, że większość osadzonych głosowała na obecną koalicję rządzącą. "Nic dziwnego" - skomentował Fogiel.

"Nadzorowane przez ministra Mariusza Kamińskiego służby wsadzały do więzienia bandytów, którzy w przeważającej większości głosowali na #Koalicja13grudnia" - napisał natomiast poseł Robert Gontarz. W czwartek wieczorem, po Proteście Wolnych Polaków w stolicy, przed więzieniem w Radomiu odbyła się pikieta poparcia dla Kamińskiego.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/o2.pl