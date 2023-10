To będzie nowa funkcja Kosiniaka-Kamysza? "To bym mu doradzał"

Po wyborach parlamentarnych wciąż nie wiadomo, kiedy powstanie nowy rząd. Choć formalnie zwyciężyło PiS, to dotychczasowa opozycja będzie mieć w Sejmie większość. Dlatego wciąż trwają negocjacje między przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi ws. podziału stanowisk w potencjalnym rządzie.

Wiadomo, że na stole jest kwestia funkcji marszałka Sejmu, która - wedle najnowszych doniesień - miałaby mieć charakter rotacyjny. A to dlatego, że poważnych kandydatów jest co najmniej dwóch - Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty.

Kosiniak-Kamysz szefem MON czy wicepremierem? Sawicki komentuje

Pojawiły się również spekulacje, że być może prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz obejmie tekę jedynego wicepremiera w rządzie (choć krążą także pogłoski, że wiceszefów rządu będzie więcej) oraz, że może zostać minister obrony narodowej. Te spekulacje skomentował w rozmowie z Radiem ZET poseł ludowców Marek Sawicki.

- Jeśli się zdecyduje na to i tak ustalą koalicjanci, to pewnie będzie. Natomiast ja bym doradzał mojemu koledze prezesowi, żeby jednak bardziej skierował się w stronę gospodarki, energetyki, choćby energii odnawialnej. To są te obszary, w których mamy zespoły eksperckie - tłumaczył.

- Wicepremier do spraw gospodarki, szef komitetu ekonomicznego Rady Ministrów, z infrastrukturą, energetyką - tu bardziej bym widział Władysława Kosiniak-Kamysza - jednoznacznie podsumował ten wątek Gość Radia ZET.

