Tomasz Siemoniak dostał się do Sejmu w 2015 roku. Zdobył reelekcję, uzyskując mandat w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku. W dotychczasowej działalności politycznej wykazywał zainteresowanie przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Przybliżamy życiorys i najważniejsze informacje o koordynatorze sił specjalnych w rządzie Donalda Tuska.

Tomasz Siemoniak – życiorys, wiek, wykształcenie

Tomasz Siemoniak urodził się 2 lipca 1967 w Wałbrzychu. W tym samym mieście ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja; następnie studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskując wykształcenie ekonomiczne. Pracował m.in. w Telewizji Polskiej, Instytucie Spraw Publicznych i radzie nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej.

Aktywność społeczna i polityczna działacza Platformy Obywatelskiej rozpoczęła się już w latach studenckich; w latach 80. Siemoniak zaangażował się w Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Zobacz także: Marzena Okła-Drewnowicz zasiada w Sejmie od 2007 roku. Kim jest posłanka PO?

Tomasz Siemoniak – działalność polityczna, Platforma Obywatelska, minister

Tomasz Siemoniak postawił na karierę polityczną, przystępując w latach 90. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a potem do Unii Wolności. Początkowo działał w samorządzie: pracował jako radny gminy Warszawa-Centrum; był też wicemarszałkiem województwa mazowieckiego i wiceprezydentem Warszawy.

Przygodę z polityką ogólnopolską zaczął od roli sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; następnie objął stanowisko ministra obrony narodowej, które sprawował w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2011-2015.

W 2015 roku został posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Reelekcję uzyskał w 2019 roku, a także podczas wyborów parlamentarnych 2023, podczas których zdobył 46 223 głosy. W grudniu tego samego roku został powołany na stanowisko ministra bez teki, odpowiedzialnego za koordynację służb specjalnych.

Tomasz Siemoniak – poglądy i postulaty

Tomasz Siemoniak podkreśla na swojej stronie internetowej: „Uważam, że najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w czasach trudnych, jak i w czasach względnie spokojnych. W tym zakresie najbardziej chcę służyć Polakom , wykorzystując moje bogate doświadczenie i wiedzę w kwestiach obrony narodowej”.

Minister wskazuje następujące postulaty:

ochrona zdrowia i szkoły na poziomie europejskim;

bezpieczeństwo w zakresie domowym, lokalnym i krajowym;

lepszy poziom usług publicznych;

dostęp do transportu publicznego w każdej miejscowości;

ekologia: czyste powietrze i woda;

pierwsze mieszkanie z kredytem 0% i remonty finansowane przez państwo.

Zobacz także: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kim jest?

Tomasz Siemoniak – życie prywatne, rodzina, żona, dzieci

Tomasz Siemoniak wyznaje, że swoje wartości wyniósł z rodziny: „Wywodzę się z rodziny ukształtowanej przez losy dziadków, z których jeden walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a drugi bronił Polski we wrześniu 1939 r. To oni zaszczepili we mnie miłość do Ojczyzny i patriotyczne wartości, którymi kieruję się do dziś we wszystkich moich rolach publicznych”.

Minister jest żonaty z Małgorzatą Siemoniak – radczynią prawną zatrudnioną w biurze prawnym TVP. Para ma dwoje dzieci.

Źródło: Radio ZET/tomaszsiemoniak.com/wybory.gov.pl