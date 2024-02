Tusk kazał ją zwolnić. Ma dostać ogromne pieniądze za jeden dzień pracy

W kierowanym przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego Ministerstwie Cyfryzacji miało dojść do poważnej awantury. Chodzi o zatrudnienie w Centralnym Ośrodku Informatyki Marii Thun, córki europosłanki Polski 2050 Róży Thun. Z tej nominacji nie był zadowolony premier Donald Tusk.

"Gdy Tusk się o tym dowiedział, kazał Gawkowskiemu wyrzucić ją tego samego dnia, i to do południa" - pisała "Gazeta Wyborcza". Reakcja szefa rządu miała być motywowana przekonaniem, że za nominacją Marii Thun stał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 oraz jej rodzinne koneksje.

Tusk kazał zwolnić córkę Róży Thun. Bał się oskarżeń o nepotyzm

Politycy Trzeciej Drogi uważają, że z resortu została wyrzucona kompetentna osoba, której jedynym przewinieniem było znane nazwisko. Donald Tusk ma odrzucać te oskarżenia, bowiem nie chce, aby w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi jego obóz kojarzył się z nepotyzmem i kolesiostwem. Co ciekawe, w rozmowie z Onetem Marii Thun bronił nawet były minister cyfryzacji w rządzie PiS Janusz Cieszyński.

- Ta pani jest ekspertem wysokiej klasy. Ona ma kompetencje, by pracować w sektorze publicznym. Gdybym to ja dostał od niej CV, to zatrudniłbym ją z przyjemnością. Dla ludzi z takimi kompetencjami miejsce w instytucjach publicznych musi być. Wiem, że jestem dla matki pani Marii przeciwnikiem politycznym, ale to nie zmienia mojej obiektywnej opinii o jej córce jako fachowcu - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jednym ze "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej był jednak zapis odnośnie do obsadzania członków rodzin i przyjaciół na intratnych stanowiskach. "W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne" - opisano, potępiając praktyki preferowane przez PiS.

Maria Thun ma dostać ogromną odprawę po jednym dniu pracy

Jak przekazał Onet, Maria Thun do teraz nie została zwolniona z jednostki podległej Ministerstwu Cyfryzacji, bowiem władze resortu nie wiedzą, jak tego dokonać. Zgodnie z prawem pracy powinna otrzymać wypowiedzenie, ale nie wiadomo, co wpisać jako powód.

Co więcej, ministerstwo będzie musiało wypłacić Thun bardzo wysoką odprawę. Jej pensja wynosi bowiem 42 tys. zł brutto miesięcznie, a według informacji Onetu ekspertka wynegocjowała, by w razie zwolnienia otrzymać odprawę w wysokości aż 6 pensji. To dałoby 252 tys. zł brutto. Dodatkowo należy jej się przynajmniej jedna pełna pensja, gdyż wkrótce minie miesiąc od jej zatrudniania, choć została zawieszona po jednym przepracowanym dniu. Oznacza, że zwolnienie jej będzie kosztowało Ministerstwo Cyfryzacji ok. 300 tys. zł.

Przedstawiciele resortu nie odpowiedzieli na pytania Onetu dotyczące tego, jak i kiedy zostanie rozwiązana umowa z Marią Thun.

Źródło: Radio ZET/Onet