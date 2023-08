TVP mści się na Bogusławie Wołoszańskim? Zaskakująca decyzja

Bogusław Wołoszański wchodzi do polityki. W środę został przedstawiony jako jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Okręgu nr 10 (woj. łódzkie). Tego samego dnia "Wiadomości" TVP przedstawiły historyka jako "tajnego współpracownika SB" (w 2007 r. tłumaczył on, że w 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW, co umożliwiło mu wyjazd do Londynu, gdzie realizował program „Sensacje XX Wieku").

Jednocześnie nie wspomniano, że przez lata Telewizja Polska realizowała z Wołoszańskim program popularnonaukowy "Sensacje XX Wieku", dzięki którym dziennikarz zawdzięcza swoją popularność. Według serwisu Wirtualnemedia.pl z ramówki kanału TVP Historia zniknęły zaplanowane na następne dni odcinki tego programu.

TVP rezygnuje z programów Wołoszańskiego. Historyk startuje z list KO do Sejmu

"Z naszej analizy wynika, że program na najbliższe dni zniknął z ramówki TVP Historia. Zamiast niego na kanale emitowane będę filmy dokumentalne lub historyczne" - napisał serwis branżowy. TVP nie odniosła się do informacji o usunięciu programu Wołoszańskiego ze swojej oferty.

- Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie (kandydatów KO do Sejmu - red.). Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Jest pomost między tym co robiłem a tym co będę robił - powiedział w środę Wołoszański na Radzie Krajowej KO.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl/PAP