"Ty szm*to", "nie spotkałam się z taką patologią". Awantura posłanek w Sejmie

Mimo że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które tradycyjnie są czasem miłości, spokoju i pojednania, wielu politykom nie udaje się opanować emocji i powstrzymać przed agresywnymi zachowaniami. Co więcej, spory i podziały polityczne przenoszą się już poza salę sejmową i studia telewizyjne. Jak czytamy w mediach społecznościowych, w parlamentarnej restauracji doszło do ostrej kłótni między posłankami PiS i KO.

Iwona Arent z PiS przekonuje, że została tam wulgarnie zaatakowana przez Magdalenę Filiks z KO. "Właśnie przeszła w Sejmie koło mnie posłanka PO Magdalena Filiks i powiedziała do mnie »Ty szmato, wychowuj swojego syna psychola« i to powiedział matka, która straciła syna, bo popełnił samobójstwo. Współczuję pani poseł, ale sama pani wie, że nienawiść doprowadza do tragedii" - napisała na Twitterze (X).

Awantura posłanek w sejmowej restauracji

Magdalena Filiks zapewnia jednak, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej i to posłanka PiS była agresywna. "Kobieta, do której nie skierowałam nawet jednego zdania (jadłam obiad) wykrzyczała w restauracji sejmowej obelgi, krzycząc o moim dziecku w obecności świadków. Kiedy jej zwróciłam uwagę, że to przekroczenie wszelkich granic, zaczęła krzyczeć, że jej syna też ktoś atakował" - napisała.

Posłanka KO twierdzi, że agresję Iwony Arent wywołał jej śmiech z informacji o wyłączeniu sygnału TVP Info. "Wrzeszczała na całą restaurację sejmową »z czego się śmiejesz idiotko - gdybyś się dzieckiem zajmowała to byś je miała«. Przyznaję, udźwignęłam potworną falę hejtu - ale nigdy nic podobnego nie przydarzyło mi się w realnym świecie i to w pracy i to ze strony posłanki ma Sejm" - relacjonowała Filiks.

Polityczka KO dodała, że całe zdarzenie widzieli dokładnie pracownicy restauracji oraz obecni na miejscu posłowie Konfederacji, którzy udzielili jej wsparcia. Zapowiedziała także, że złoży przeciwko Iwonie Arent wniosek do komisji etyki. "Jak żyję nie spotkałam się z taką patologią" - stwierdziła.

Filiks: Jak żyję nie spotkałam się z taką patologią

W marcu 2023 roku Magdalena Filiks poinformowała opinię publiczną o tragicznej śmierci swojego nastoletniego syna, który popełnił samobójstwo. Chłopiec był od wielu miesięcy ofiarą internetowego hejtu po tym, jak kontrolowane przez PiS Radio Szczecin, a następnie TVP Info i sympatycy PiS, podawali informacje pozwalające zidentyfikować go jako ofiarę molestowania seksualnego.

W połowie roku syn posłanki PiS Iwony Arent usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa pobicia swojej byłej dziewczyny. Do sieci trafiło szokujące nagranie mające przedstawiać całe zdarzenie. "Syn przyznał się, że ze złości szarpnął ją za włosy i opluł i to wszystko. Nie pobił" - przekonywała wówczas posłanka.

Źródło: Radio ZET