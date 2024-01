Wąsik i Kamiński usłyszą kolejne zarzuty? Jest doniesienie do prokuratury

Mariusz Kamiński i Maciej Wasik opuścili mury więzień we wtorek 23 stycznia wieczorem na mocy ułaskawienia prezydenta RP. W izolacji przebywali dwa tygodnie, po prawomocnym skazaniu za nadużycia w aferze gruntowej.

Okazuje się, że Wąsik i Kamiński mogą mieć kolejne kłopoty na wolności. Jak informuje reporterka Radia ZET, jest bowiem kolejne doniesienie do prokuratury w ich sprawie. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zawiadomił śledczych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa i wiceszefa MSWiA.

Wąsik i Kamiński usłyszą kolejne zarzuty? Jest doniesienie

Chodzi o słynną konferencję prasową z 2021 roku, na której zaprezentowano bulwersujące zdjęcie z krową oraz domniemanymi uchodźcami. Jeśli prokuratura podzieli argumenty organizacji pozarządowej, to Wąsik i Kamiński znów będą odpowiadali w procesie karnym.

Przypomnijmy, w czasie konferencji Mariusz Kamiński, pełniąc funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, w towarzystwie Mariusza Błaszczaka, wówczas ministra obrony narodowej, zaprezentowali kadr z filmu o zoofilskiej treści. Zasugerowali, że to zdjęcie z telefonu uchodźcy zatrzymanego na białoruskiej granicy. Media szybko sprawdziły, że jest to manipulacja. Krowa tak naprawdę była klaczą, a materiał nie przedstawiał również uchodźcy i nie powstał przy polskiej granicy.

We wtorek 23 stycznia doniesienie do prokuratury w sprawie ułaskawionych przez prezydenta Kamińskiego i Wąsika złożył zespół do spraw rozliczania afer za rządów PiS. Chodzi o decyzje, by nagrodzić funkcjonariuszy CBA, finansując im wyjazd do domu publicznego w Wiedniu. O takich praktykach mówił w TVN24 były agent Tomek, który stara się przed służbami o status świadka koronnego.

Źródło: Radio ZET