Gwiazdor TVP Info: Cmokajmy w pupcię Trzecią Drogę. To jedyna szansa, że przeżyjemy

Znamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PiS wygrało wybory, ale partii Kaczyńskiego nie uda się zbudować sejmowej większości i kontynuować rządów. Trzy ugrupowania opozycyjne: KO, Trzecia Droga i Lewica mają razem 249 mandatów i to one najpewniej stworzą nowy rząd.

Nic jednak nie wskazuje na to, aby doszło do szybkiej zmiany władzy. Piłka jest teraz po stronie prezydenta Andrzeja Dudy, który sam musi wyznaczyć kandydata na premiera. W PiS panuje przekonanie, że padnie na Mateusza Morawieckiego. Proces zmiany władzy przeciągnie się w ten sposób o kilka tygodni. PiS zyska czas.

Wolski z TVP Info: stworzyliśmy propagandę gorszą, niż w latach 70.

Ostatecznie misja stworzenia rządu Morawieckiego zakończy się fiaskiem, bo PiS nie ma zdolności koalicyjnej i nie jest w stanie zbudować w Sejmie większości. Najpóźniej w grudniu, w kolejnym podejściu, to opozycja przejmie inicjatywę i wybierze nowego premiera oraz rząd.

W obozie PiS pojawiają się jednak głosy, że sprawa nie jest jeszcze przegrana i istnieje możliwość porozumienia się z Trzecią Drogą. Hołownia i Kosiniak-Kamysz jednoznacznie wykluczają taki scenariusz, ale w TVP Info rozpowszechniana jest narracja, że koalicja PiS z ludowcami i centrystami jest możliwa. Pracownikom telewizji rządowej, która od ośmiu lat nagminnie łamała standardy dziennikarskie i uprawiała skrajną propagandę faworyzującą wyłącznie PiS, szczególnie zależy na kontynuacji obecnych rządów. Zmiana władzy będzie oznaczała kadrową rewolucję w TVP, a dla wielu jej gwiazd spektakularny koniec kariery.

Na zaskakujące słowa szczerości pozwolił sobie ostatnio Marcin Wolski, publicysta związany z TVP Info, którego widzowie mediów rządowych mogli oglądać w programie "W tyle wizji", wzorowanym na "Szkle kontaktowym" TVN24. Podczas dyskusji w Klubie Ronina Wolski wprost przyznał, że pracownicy TVP, w tym także on, stworzyli propagandę, która przebiła nawet standardy PRL.

Gwiazdor TVP: cmokajmy w pupcię Trzecią Drogę

- Stworzyliśmy, przepraszam, mówię to jako współwinny, propagandę na gorszym poziomie niż lata 70. Ten naród został po prostu upokorzony. Propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące. Ja byłem zawieszony, ponieważ nie pasowałem do tej linii twardego ataku. Była propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu. Strata czasu i pieniędzy. Betonowy elektorat, nawet jakbyśmy pokazywali w TVP na okrągło Biedronia, i tak zagłosowałby na PiS - mówił Wolski.

- Zwyciężyła logika walki, logika stalinowska: kto nie jest z nami, jest przeciw nam. A nie odwrotna, którą kiedyś demokratyczny socjalizm usiłował kreować - przekonywał publicysta TVP Info.

Marcin Wolski nakreślił także scenariusz dla PiS. Jego zdaniem partia Kaczyńskiego powinna zrobić wszystko, aby porozumieć się z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Na dziś, przepraszam za kolokwializm, ale niech idzie w eter. Może nie liżmy, ale cmokajmy w pupcię Trzecią Drogę. Ponieważ to jest jedyna nasza jakakolwiek szansa, że my w ogóle przeżyjemy. Oni w tej chwili licytują. Oni czekają na propozycję. Być może trzeba im dać dużo. Być może nawet za dużo - tłumaczył.

PiS ma oczywiście możliwości, aby przekonać do współpracy pojedynczych posłów z różnych ugrupowań. Widzieliśmy to już wiele razy na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Jednak szansa na koalicję z Trzecią Drogą równa jest obecnie zeru. Pracownicy propagandowej machiny TVP Info doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego narracja o możliwości zawarcia takiego porozumienia ma na celu wyłącznie wprowadzanie atmosfery nieufności i niepokoju w obozie demokratycznej opozycji.