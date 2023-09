Zandberg postawił warunek przyszłym koalicjantom. "Nie wejdę do takiego rządu"

- Roman Giertych jest postacią, której poglądy są na antypodach poglądów Lewicy w wielu kluczowych sprawach. Mamy dosyć prosty wybór i odpowiedź na pytanie, czy w rządzie będzie Roman Giertych, czy też w rządzie Romana Giertycha nie będzie, będzie zależała od jednej prostej rzeczy: od tego, czy będzie silna Lewica w przyszłym parlamencie i jak silna będzie - mówił Adrian Zandberg w programie Gość Radia ZET.

Współprzewodniczący Razem tłumaczył, że jeżeli Lewica będzie w przyszłym parlamencie w wystarczająco silnej pozycji, to Romana Giertycha w rządzie nie będzie. - Roman Giertych kandyduje z list Platformy Obywatelskiej i Platforma Obywatelska wzięła odpowiedzialność za pana Giertycha i wzięła odpowiedzialność za jego poglądy. Tak naprawdę wybór jest jasny. Jeżeli ktoś chce, żeby Roman Giertych był w rządzie, to powinien głosować na Platformę Obywatelską. Jeżeli natomiast państwo, podobnie jak my, nie chcecie widzieć pana Romana Giertycha w rządzie, to zagłosujcie na Lewicę - przekonywał Zandberg.

Zandberg: nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych

- Czy ja dobrze rozumiem, że start Romana Giertycha może pomóc Lewicy? - dopytał prowadzący Bogdan Rymanowski. - Myślę, że w Polsce przygniatająca większość ludzi nie pragnie pana Romana Giertycha w rządzie. Tak mi się wydaje i myślę, że potwierdzają to także badania społeczne. Natomiast dla nas nie jest to kwestia, do której podchodzimy w sposób cyniczny. My po prostu odrzucamy nacjonalizm, odrzucamy homofobię, odrzucamy średniowieczne poglądy - odparł poseł Lewicy.

Rymanowski wtrącił, że “Roman Giertych wielokrotnie deklarował, że jest już innym Romanem Giertychem”. - Nie wierzy pan w możliwość przemiany człowieka? - zapytał dziennikarz.

- Ja obserwuję na bieżąco wypowiedzi pana mecenasa Giertycha i widzę dosyć jasno, jakie te poglądy są. Pamiętam co pan Giertych jeszcze niedawno wypisywał na temat Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. My odrzucamy nacjonalizm, odrzucamy homofobię, odrzucamy średniowieczne poglądy w przypadku Konfederacji. I odrzucamy je także w przypadku pana mecenasa, który był wychowawcą Konfederacji - mówił Zandberg.

- Stawia pan na jednej linii Konfederację i mecenasa Giertycha? - drążył Rymanowski.

- Wszyscy politycy się od siebie różnią pod wieloma względami, natomiast nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o te kwestie, o których mówiłem przed chwilą, to jest prosta linia, która łączy twórcę Młodzieży Wszechpolskiej z panem Bosakiem i jego kolegami - podkreślił poseł Lewicy.

- Jeśli będzie propozycja ze strony Donalda Tuska, żeby Roman Giertych wszedł do rządu, partia Razem, Adrian Zandberg będzie przeciw? - zapytał prowadzący.

- To jest oczywiste. Natomiast proponuję, żebyśmy dzisiaj zajęli się tym, żeby w ogóle ten rząd miał szansę powstać, a rząd powstaje wtedy, kiedy uda się zebrać większość parlamentarną - powiedział Zandberg.