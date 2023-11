Zmiany dla uczniów po zmianie szefa MEiN? Padła konkretna propozycja

Nowy rząd Donalda Tuska może otrzymać wotum zaufania w Sejmie po 11 grudnia - poinformował "Gość Radia ZET" Michał Kobosko z Polski 2050. Zdaniem Koboski powołanie przez większość sejmową nowego premiera będzie kluczowe przed szczytem unijnych przywódców w dniach 14-15 grudnia.

Kto zajmie kluczowe stanowiska w nowym rządzie? Beata Lubecka rozmawiała w czwartek z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, którą przedstawiła jako "posłankę, członkinię zarządu Nowej Lewicy i kandydatkę na ministrę edukacji". - Posłanka, członkini zarządu Nowej Lewicy absolutnie tak. Co do dalszych obowiązków, funkcji, działań, to przyjdzie czas na to, żeby to ogłaszać, ponieważ nie wszystko jest jeszcze dopięte - odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk proponuje zmiany w resorcie edukacji. "Trzeba dać uczniom głos"

Posłanka Nowej Lewicy stwierdziła, że zbyt rzadko mówimy o młodych osobach. - Uważam, że w resorcie edukacji powinna powstać funkcja pełnomocnika ministra edukacji ds. uczniów - stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk oceniła, że "w bardzo wielu szkołach funkcjonują statuty, które nie przestrzegają - albo Konstytucji, albo łamią prawa uczniów". - Nie respektują ich w sposób dostateczny. Chciałabym, aby w każdej szkole obligatoryjnie powstawał rzecznik praw uczniów - podkreśliła.

Trzeba młodym uczniom dać głos. Teraz to zależy od woli społeczności szkolnej. Dobrze by było, żeby taka funkcja była, żeby uczniowie mieli się do kogo zwrócić. - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka dodała, że jest spokojna o resort edukacji. - Wiem, że te propozycje, które jako Lewica poprzednio zgłaszaliśmy w poprzedniej kadencji: ciepły posiłek dla każdego ucznia, skokowe podwyżki, ustawę o zawodzie psychologa, to są projekty, o które my jako Lewica będziemy zabiegać – podsumowała Dziemianowicz-Bąk.

