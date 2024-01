Barbara Kamińska od października 2023 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od kiedy Mariusz Kamiński trafił za kraty, kobieta aktywnie manifestuje w jego obronie.

We wtorek Barbara Kamińska była w Sejmie, słuchając z galerii nad salą plenarną wystąpień polityków PiS. Podkreślali oni domniemaną winę, niesłuszne skazanie i bezprawne uwięzienie posłów. Sędzia sądu w Piasecznie pokazała się wcześniej u prezydenta wraz z Romualdą Wąsik (żoną osadzonego Macieja Wąsika) – po tym spotkaniu prezydent ogłosił wszczęcie procedury ułaskawieniowej wobec osadzonych polityków. Następnie wzięła aktywny udział w Marszu Wolnych Polaków.

Żona Kamińskiego jest na L4. Nie przeszkadza to jej w protestach

Kamińska w 2021 roku została wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa na stanowisko sędzi w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Z racji, że zmiany w KRS uznano za wadliwe, jest określana jako neosędzia.

Przez to, że Barbara Kamińska przebywa na zwolnieniu lekarskim, spadają z wokandy kolejne rozprawy. „Gazeta Wyborcza” zapytała sąd w Piasecznie o możliwą kontrolę zwolnienia lekarskiego żony Kamińskiego. Zapytano, czy przy zwolnieniu od pracy może aktywnie protestować, chodzić do Sejmu i po mediach.

Sąd odpowiedział dziennikowi w sposób ogólnikowy i wymijający. "W odpowiedzi na Pana wniosek [...] informuję, że tak sformułowany wniosek nie stanowi informacji publicznej. [...] W odniesieniu do zakresu przedmiotowego wniosku wskazać należy, że zawiera on żądanie udostępnienia informacji o ewentualnych zamiarach lub planach, co nie ma charakteru informacji publicznej" - napisał sąd w odpowiedzi do redakcji "GW".

Możliwe nieprawidłowości w kontroli – do której nie wiadomo, czy dojdzie – mogą skutkować cofnięciem zasiłku, a nawet „dyscyplinarką” w pracy. - Rażące nadużycie zwolnienia lekarskiego może stanowić uzasadnioną przyczynę nawet rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – powiedział „Wyborczej” radca prawny Marcin Wojewódka.

Źródło: Radio ZET/Wyborcza.pl