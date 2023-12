Zuchwałe włamanie w Ministerstwie Klimatu. Zniknęły wartościowe eksponaty

O sprawie tajemniczego zaginięcia eksponatów poinformowali nas pracownicy ministerstwa. Chodzi o okazy, które miały zostać przejęte przez służbę celną od pasażerów, przede wszystkim z polskich lotnisk. Wystawa składała się z nielegalnie wwiezionych do Polski towarów, zakazanych w przewozie międzynarodowym według Konwencji Waszyngtońskiej – CITES. Zdaniem naszych źródeł w gablotach na trzecim piętrze resortu przy ulicy Wawelskiej w Warszawie wystawiono między innymi figurki z kości słoniowej i kły słoni afrykańskich.

Kradzież w Ministerstwie Klimatu

Skąd takie eksponaty znalazły się w resorcie klimatu? Pytania o to wysłaliśmy najpierw do Straży Granicznej, ale jej rzeczniczka odesłała nas do Krajowej Administracji Skarbowej. Rzeczniczka KAS młodszy aspirant Justyna Pasieczyńska przekazała nam, że nie zna sprawy. Wydział prasowy Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na nasze pytania przedstawił jedynie procedurę dotyczącą nielegalnego przewozu tego rodzaju okazów.

„Zgodnie z przepisami prawa po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wszczynane i prowadzone jest postępowanie karne dotyczące nielegalnego przewozu okazów CITES przez granicę UE.

Zgodnie z art. 130 ustawy o ochronie przyrody – sąd doręcza odpis prawomocnego orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa okazów CITES ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Po otrzymaniu odpisu minister właściwy ds. środowiska wskazuje w drodze decyzji, podmiot uprawniony do utrzymywania okazów CITES, o których mowa w odpisie przekazanym przez sąd. Podmiot, który jest w posiadaniu okazów, w stosunku do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa, odpowiada za te okazy. Z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, minister właściwy ds. środowiska jest dysponentem okazów, poniższe pytania proszę kierować do Ministerstwa Klimatu i Środowiska” – napisało Biuro Komunikacji i Promocji resortu finansów.

Resort nie chce odpowiadać na pytania

Według informacji, do jakich dotarli dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl, w gablotach, w których wystawione były eksponaty, wyłamano zamki, a okazy zniknęły. – To tak kompromitujące, że kierownictwo próbuje to ukryć – mówi nasz informator. Kiedy zapytaliśmy służby prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska, skąd w siedzibie resortu wzięły się eksponaty i czy zgłoszono ich kradzież, otrzymaliśmy wymijającą odpowiedź.

„Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające nie udzielamy informacji w przedmiotowej sprawie” – odpisał nam Wydział Komunikacji. Ministerstwo nie odpowiedziało także na pytania, kiedy to włamanie miało mieć miejsce i czy rządy w resorcie sprawowała wtedy jeszcze Anna Moskwa, poprzednia minister w rządzie Mateusza Morawieckiego.

– W gmachu jest ochrona i kamery. Trudno sobie wyobrazić, że można niezauważenie wyważyć zamek i wyczyścić z eksponatów gabloty – mówi nasze źródło.

Tajemnicze zaginięcie eksponatów rodzi wiele pytań, nie tylko o procedury bezpieczeństwa, ale także o zuchwałość ewentualnych sprawców kradzieży. – W ministerstwie nie można przebywać bez przepustek, w zasadzie po gmachu można poruszać się, tylko będąc pracownikiem, więc sprawa jest kłopotliwa – zwraca uwagę nasz informator.

Źródło: Radio ZET