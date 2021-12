25 lat za aborcję. Sejm zajmie się projektem. "Kolejny odcinek betonowania piekła kobiet"

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie przepisów drastycznie zaostrzających prawo antyaborcyjne. Projekt przygotowany przez Fundację Pro Prawo Do Życia jest obywatelski, podpisało się pod nim 130- tysięcy osób.

Kobiety ze Strajku Kobiet organizują od godz. 19 protest przed Sejmem i w kilku miastach w Polsce przeciw projektowi zaostrzającemu prawo antyaborcyjne. Fundacja Pro Prawo Do Życia proponuje taką zmianę przepisów, aby aborcja była równa morderstwu. Ustawa wprowadza całkowity zakaz aborcji w Polsce, także w przypadku gwałtu i zagrożenia zdrowia kobiety – wraz z karą więzienia za aborcję, poronienie i za pomoc w aborcji do 25 lat.

Opozycja widzi tylko jedną drogę – definitywne odrzucenie projektu już po pierwszym czytaniu. I takie wnioski zostaną złożone. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki idzie nawet krok dalej i mówi, że choć to projekt obywatelski, nigdy nie powinien być rozpatrywany.

Projekt "Stop aborcji" w Sejmie

- Nie mieści się w standardach XXI-wieku. Kompletny absurd – uważa Kropiwnicki. Projekt ostro skrytykowała Lewica. – Dziś wieczorem kolejny odcinek betonowania piekła kobiet. To czy do tego dojdzie, czy kobiecie, która przerwie ciążę będzie groziła kara dożywotniego więzienia zależeć będzie dziś od głosów Prawa i Sprawiedliwości. Będzie zależeć od Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i wszystkich posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy – mówi posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy

Posłanka Katarzyna Kotula również przekonuje, że odpowiedzialność polityczna za ustawę, a także śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny, u której na czas nie przeprowadzono aborcji, spoczywa na PiS. – Nie byłoby śmierci Izy i tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj wokół praw kobiet, gdyby nie wsparcie Prawa i Sprawiedliwości – stwierdza Kotula. Posłanka Lewicy zaznacza, że jest to wsparcie finansowe i polityczne. – Zakaz aborcji i śmierci Izy nie spadły z nieba – uważa Kotula. Posłanka przypomina, że posłowie rządzącej partii podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzenie antyaborcyjnych przepisów.

Według posłanki Lewicy posłowie PiS próbują teraz „umyć ręce od wszystkiego, co dzieje się w obszarze praw kobiet”. Nie wiadomo na razie, jak zachowają się posłowie PiS. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że dyscypliny w tym głosowaniu ni będzie. Projekt zostanie rozpatrzony w środę wieczorem.

