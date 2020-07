Duda zapowiada zmiany personalne w Kancelarii Prezydenta. Szczerski szefem MSZ?

Andrzej Duda pytany w Polsat News, czy będą zmiany w Kancelarii Prezydenta i o to, czy Krzysztof Szczerski przestanie być szefem jego gabinetu i zostanie ministrem spraw zagranicznych, Duda odpowiedział: "jeżeli pan minister otrzyma taką propozycję i będzie chciał z niej skorzystać, to zostanie ministrem".

Ja myślę, że jeśli dostanie taką propozycję to będzie oznaczało, że Polska go potrzebuje i że wykonywał ze mną tę misję prowadzenia polskich spraw przez ostatnie lata, ale jednak bycie konstytucyjnym ministrem, ministrem spraw zagranicznych, to jest wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Krzysztof Szczerski jest profesjonalistą i rzeczywiście, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, to jest człowiek, który w moim przekonaniu jest na pewno w absolutnej polskiej czołówce w tej chwili