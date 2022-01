Poseł Konfederacji zaszczepił się przeciw COVID-19. Zdradził powody. "Ciężko być na tyle głupim"

Artur Dziambor przyznał się do tego, że zaszczepił się przeciw COVID-19. Potwierdził tym samym doniesienia Onetu, wyjaśniając jednocześnie, co miało wpływ na jego decyzję. Poseł Konfederacji wyjaśnił również, dlaczego jego ugrupowanie stosuje tak ostrą i sceptyczną retorykę wobec szczepień.

Część osób z kręgu obozu rządowego może nie być zaszczepiona przeciw COVID-19 - poinformował Onet. Portal ujawnił nazwiska, które nie figurują w bazie osób zaszczepionych. Chodzi o obsługiwaną przez Straż Graniczną Ewidencję Wjazdu do Polski (EWP) oraz sanepidowski System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

Onet: trzech posłów Konfederacji zaszczepionych przeciw COVID-19

Wśród osób, które wymienił Onet, są m.in. Krystyna Pawłowicz, Antoni Macierewicz, Jacek Kurski oraz dwóch wiceministrów. Z danych, do których dotarł serwis, wynika też, że jedynie trzech posłów Konfederacji jest zaszczepionych przeciw COVID-19. To Michał Urbaniak - który przyznał się do tego w podcaście "Machina Władzy" - Konrad Berkowicz oraz Artur Dziambor.

Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ przedstawiciele tej skrajnie prawicowej partii regularnie protestują przeciwko pomysłom wprowadzenia obowiązkowych szczepień, zaostrzaniu restrykcji epidemicznych, część z nich (m.in. Grzegorz Braun) pojawia się także w towarzystwie antyszczepionkowców.

Przypomnijmy również, że kilku parlamentarzystów Konfederacji uczestniczyło w proteście przeciw obowiązkowym szczepieniom, który zorganizowano w połowie grudnia pod Sejmem. Sfotografowano ich wówczas pod banerem z napisem "Szczepienie czyni wolnym", nawiązującym do hasła z bramy obozu w Auschwitz. Incydent ten wywołał ogromny skandal.

Dziambor o tym, dlaczego się zaszczepił. "Ciężko być na tyle głupim..."

Dziambor, który brał udział w tamtej manifestacji, a jednocześnie jego nazwisko pojawiło się w artykule Onetu, został już poproszony o komentarz. W rozmowie z Radiem Plus polityk potwierdził, że przyjął preparat ochronny, a wpływ na tę decyzję miało to, że ciężko przeszedł COVID-19. Przyznał, że była to jego pierwsza wizyta w szpitalu i "nie chciał tam wracać".

- Poza tym jestem astmatykiem i do tego jeszcze otyłym. Ciężko być na tyle głupim, żeby się nie zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Tak, jak faszeruję się regularnie wszystkimi możliwymi witaminami - podkreślił poseł. Wyjaśnił przy tym, dlaczego politycy jego ugrupowania tak ostro i sceptycznie wypowiadają się w mediach na temat szczepień.

My przyjęliśmy zasadę, że nie mówimy o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, ponieważ uważaliśmy, że dotychczas nigdy nie rozmawiano o tym, na jakie schorzenia cierpimy Artur Dziambor

- Ja za każdym razem mówiłem: idźcie do lekarza. Jaki to jest przekaz? Trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby nie zrozumieć tego przekazu. [...] Nie namawiamy do tego, żeby się nie szczepiono. My namawiamy państwo, żeby do tego nie zmuszało - stwierdził. Zapewnił też, że nie ma wyrzutów sumienia, jeśli ktokolwiek nie zaszczepił się z powodu publicznych wypowiedzi polityków Konfederacji.

RadioZET.pl/Onet.pl/Radio Plus