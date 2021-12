Posłowie PiS się buntują, wysłali pismo do premiera. "Sprawa jest poważna"

Politycy z klubu parlamentarnego PiS skierowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Pismo pochodzi z 17 grudnia. Podpisali się pod nim m.in. Anna Maria Siarkowska, Sławomir Zawiślak, Maria Kurowska, Janusz Kowalski, Teresa Hałas i Mariusz Kałużny. Interii nie udało się ustalić pozostałych dwóch nazwisk.

Politycy PiS piszą do premiera. Chcą zniesienia obostrzeń

- Wiele osób w klubie myśli podobnie jak my, tylko nie chcą się ujawniać. Natomiast jest ich dosyć dużo i to wiemy. Cieszę się, że 3 na 8 nazwisk to Solidarna Polska. Zawsze byliśmy odważni, walczyliśmy o prawa człowieka - mówi portalowi Interia Maria Kurowska.

Autorzy pisma zwrócili się do szefa rządu o uchylenie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. Jak twierdzą, dokument "zawiera szereg przepisów istotnie ograniczających możliwość wykonywania działalności gospodarczej związanej z obsługą klientów, m.in. prowadzenia restauracji, hoteli czy dyskotek".

Sygnatariuszom apelu nie podoba się możliwość weryfikacji paszportów covidowych. "W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów przyznających przedsiębiorcom prawo do żądania od ich klientów okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie" - cytuje pismo Interia. Grupa polityków PiS uważa, że właściciele firm mają obowiązek przestrzegania obostrzeń, ale brakuje im narzędzi umożliwiających realizację nakazów.

- Warto zwrócić uwagę, że w projekcie ustawy Czesława Hoca znajdują się umocowania ustawowe do rozporządzenia, które zostało wydane wcześniej. Dlatego nie ma mocy prawnej - podkreśla w rozmowie z Interią Anna Maria Siarkowska z PiS, szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu. Jak dodaje, grupa posłów oczekuje uchylenia rozporządzenia w zakresie, w jakim nie ma umocowania ustawowego.

- Zdecydowałam się podpisać, bo cały czas uważam, że nie jest dozwolone, aby rozporządzeniami ograniczać wolność ludzi. Jeśli już, powinna to być ustawa. Sprawa jest dość poważna. Niektórzy zastanawiają się, co jest ważniejsze - wolność czy życie. A te wartości idą przecież w parze - uważa z kolei Maria Kurowska.

RadioZET.pl/Interia.pl