Czarnecki: Błędy w Polskim Ładzie? Urzędnicy powinni za to odpowiedzieć

– To dobrze świadczy o rządzie, że tak szybko reaguje na błędy, które zostały popełnione. I to trzeba od razu powiedzieć, że błędy były. Skala tej reformy jest tak duża, błędy były, myślę, że urzędnicy powinni za to odpowiedzieć – powiedział w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Ryszard Czarnecki z PiS. Tak skomentował zapowiadane korekty w Polskim Ładzie.

– Odpowiedzieć, czyli co dokładnie? – zapytał Andrzej Stankiewicz.

– To nie jest tak, że krasnoludki i sierotka Marysia za to odpowiadają – stwierdził europoseł PiS.

– Ale kto powinien za to odpowiedzieć? – dopytywał prowadzący.

– Wiadomo, że lepiej, żeby nie było powodów do korekt, ale są koniecznie, a jeżeli już są korekty, to dobrze, że są szybko. Na pewno warto wyjaśnić, kto za to odpowiada w Ministerstwie Finansów. (…) Ministerstwo Finansów w sensie merytorycznym to przygotowywało. Myślę, że ta decyzja, że mamy nowego wiceministra finansów, pana Artura Sobonia, pokazuje, że premier uznał, iż należy ten resort wzmocnić – odpowiedział Ryszard Czarnecki.

