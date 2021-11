Tusk o spotkaniu z Kaczyńskim. Napisał o "łajdakach" i "brudnych szmatach"

Donald Tusk, przewodniczący PO i były premier, w poniedziałek opublikował wpis na Twitterze, odnoszący się do prezesa PiS. "Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił. Sami zgadnijcie" - napisał.

Polityk nie doprecyzował kogo konkretnie lub jaką grupę zalicza do "łajdaków". To tylko niektóre komentarze pod wpisem: "Nawet nie trzeba zgadywać. Sami się zgłoszą po tym tweecie", "Od brudnej szmaty ma się brudne ręce" oraz "Brudna szmata ma to do siebie, że jeszcze bardziej roznosi brud".

Tusk porównał Kaczyńskiego do tchórza. "Rządzi partia zajęta własnymi interesami"

W sobotę przewodniczący PO podczas konwencji Komitetu Obrony Demokracji "6 lat KOD" mówił, że "Polską rządzi tchórz, w czasach, kiedy trzeba ludzi odważnych, Polską rządzi partia zajęta wyłącznie własnymi interesami, gdy trzeba ludzi bezinteresownych". - Dlatego tak bardzo potrzebne jest wasze świadectwo i wasza odwaga, żeby ten czas jak najszybciej minął - dodał.

- Kaczyński nie podejmuje decyzji z tak dramatycznym w skutkach opóźnieniem nie dlatego, że - jakby złośliwi powiedzieli - nosi zegarek do góry nogami. Nie podejmują decyzji, bo zajmują się czymś zupełnie innym, tchórzą wtedy, kiedy naprawdę trzeba stanąć do walki ze złem i z poważnym niebezpieczeństwem, takim jak pandemia. Ale zawsze są aktywni, gdy trzeba zrobić coś dla własnego interesu - mówił szef PO.

RadioZET.pl/PAP