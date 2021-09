Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpoczęło się we wtorek i potrwa do czwartku. Co roku spotykają się na nim politycy, biznesmeni, dziennikarze i aktywiści z Europy Środkowo-Wschodniej. Również z Białorusi, jednak z powodu brutalnego stłumienia demokratycznych protestów w ubiegłym roku reżim Alaksandra Łukaszenki znalazł się w międzynarodowej izolacji.

Jak podał na Twitterze Tadeusz Giczan, białoruski opozycjonista i były dziennikarz kanału Nexta, w Karpaczu pojawił się Jurij Woskriesienskij. Opisał go jako "etatowego pracownika białoruskiego KGB, zajmującego się na co dzień pracą z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznania się do winy".

Sam zainteresowany umieścił w swoim kanale na Telegramie zdjęcia z Hotelem Gołębiewski w Karpaczu. "Polscy politycy są zmęczeni konfrontacją i chcą budować mosty" - napisał. Woskriesienskij tłumaczył, że jest członkiem delegacji stowarzyszenia Okrągły Stół Sił Demokratycznych, który powołano w listopadzie ubiegłego roku.

Jak podawał wówczas Ośrodek Studiów Wschodnich, celem organizacji miało być "zaangażowanie opozycji w legalny dialog polityczny". Stowarzyszenie ma przygotować projekt zmian w konstytucji Białorusi po myśli Łukaszenki. Woskriesienskij był także członkiem sztabu wyborczego niedoszłego opozycyjnego rywala Łukaszenki Wiktara Babaryki.

Giczan dodał, że organizatorzy Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaproszeniem dla pracownika białoruskiego KGB nazwali "błędem technicznym". W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele białoruskiej opozycji demokratycznej, ze Swietlaną Cichanouską na czele.

Ujawnienie zaproszenia pracownika białoruskiego KGB na Forum Ekonomiczne wywołało lawinę komentarzy w sieci. Zbiegło się to ze stanem wyjątkowym, który obowiązuje przy granicy polsko-białoruskiej oraz rozpoczynającymi się w piątek rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad-21.

"Czasem człowiek cieszy się, gdy odmówi udziału w imprezie" - tak wpis Giczana skomentowała Katarzyna Lubnauer z KO. "Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią, zasieki, wojna hybrydowa, a PiSowcy na forum ekonomiczne wpuszczają agenta KGB" - dodał Krzysztof Brejza, senator KO.

Poseł KO Michał Szczerba napisał na Twitterze: "Etatowy funkcjonariusz białoruskiego KGB na imprezie z Karczewskim i połową rządu. To plunięcie w twarz siedmiuset więźniom politycznym! Rodzinom zamordowanych i tysiącom prześladowanym przez reżim. Propagandowe siłowanie się na granicy i ciepłe zaproszenie dla służb Łukaszenki". Adwokat i były wicepremier Roman Giertych napisał: "Dziwicie się dlaczego PiS z szacunkiem i podziwem wita przedstawicieli KGB, którzy wsadzają opozycję białoruską do wiezień? Bo oni też tak by chcieli, ale nie mogą".

RadioZET.pl