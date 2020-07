Powrót Jacka Kurskiego. Znów został prezesem TVP

W związku z rozpoczynającym się 27 lipca urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od 7 sierpnia pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP powierzono Jackowi Kurskiemu. Poinformowało o tym na swojej stronie Centrum Informacji TVP.

Jacek Kurski kierował TVP od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go Rada Mediów Narodowych. Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała 10 marca Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. Kurski został wtedy doradcą Zarządu TVP.

Jacek Kurski wraca. "To minimalna nagroda"

Jego tymczasowe odejście ze stanowiska było pokłosiem konfliktu z otoczeniem prezydenta. Andrzej Duda groził, że zablokuje ustawowe dofinansowanie mediów publicznych w Polsce, jeśli Kurski nie przestanie być prezesem TVP. Jak pisze Onet, prezydent oraz Pierwsza Dama czuli się niewystarczająco bronieni na antenie przed atakami opozycji.

Uczynienie z Kurskiego doradcy zarządu zaledwie kilka dni po dymisji większość komentatorów oceniła jako ośmieszenie i policzek wymierzony w prezydenta. Jak jednak przypomina Onet, Kurski musiał wrócić, gdyż stał się niezbędny w kampanii reelekcyjnej Andrzej Dudy.

Powrót Kurskiego na fotel prezesa TVP to minimalna nagroda za jego zaangażowanie w kampanię prezydencką

- przyznaje w rozmowie z Onetem wpływowy polityk PiS, związany z Kurskim, ale pragnący zachować anonimowość.

Jacek Kurski ponownie prezesem TVP

Przypomnijmy też, że 31 maja br. RMN ponownie powołała Jacka Kurskiego do Zarządu TVP, gdzie nadzorował Telewizyjną Agencję Informacyjną oraz TVP Sport. RMN przyjęła 31 maja trzy uchwały. Jedną określającą, że Zarząd TVP jest trzyosobowy, drugą uchylającą powołanie 22 maja Jacka Kurskiego na członka Zarządu TVP oraz trzecią ponownie powołującą go do Zarządu spółki.

Powodem takiego działania były wątpliwości co do pierwszej procedury powołania Kurskiego do Zarządu TVP. RMN uchwałą z 22 maja zmieniła liczbę członków Zarządu TVP z trzech na czterech, a według statutu spółki Zarząd TVP liczy od jednej do trzech osób.29 maja br. rezygnację z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej złożyła Marzena Paczuska.

