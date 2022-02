Kaczyński zapowiada dymisje z powodu Polskiego Ładu. "To jest bolesne"

Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP odniósł się do Polskiego Ładu. Od stycznia pracownicy wielu branż narzekają na niższe wypłaty, spowodowane zmianami podatkowymi.

- Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - tłumaczył.

Kaczyński krytykuje Polski Ład. "Może brak dobrej woli"

Na pytanie, co partia zamierza zrobić, odpowiedział: - Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne. Prezes PiS nie podał jednak żadnych szczegółów.

Zmiany poszerzające Polski Ładu, które obejmą emerytów czy osoby zarabiające na umowach zlecenia, z zarobkami do 12,8 tys. zł miesięcznie, zostaną ogłoszone w ciągu kilku tygodni – poinformował w środę główny ekonomista resortu finansów Łukasz Czernicki.

Na antenie radia Tok FM twierdził, że w MF trwają „intensywne” prace nad zmianami w podatkach, choć jeszcze nie może wyjaśnić, jak to będzie wyglądało w szczegółach. - Na tym etapie nie mogę tego powiedzieć, bo nad tym pracujemy. Są kluczowe wytyczne, wiemy, kto ma nie tracić, a więc że chodzi o emerytów, rencistów czy tzw. zbiegi, a wiec osoby, które mają dochody z pracy i z np. zlecenia, co powoduje, że w obecnym stanie prawnym mogą tracić ze względu na różne zasady opodatkowania – stwierdził Łukasz Czernicki.

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

