Konferencja premiera rozpocznie się o godz. 16.15. Mateusz Morawiecki przedstawi Krajowy Plan Odbudowy. W ramach unijnego budżetu Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro na odbudowę gospodarki po epidemii koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło piątkowy raport zakażeń koronawirusem według którego, mamy 11 539 nowych zakażeń. Zmarło 259 osób. Od kilku dni notujemy duże wzrosty potwierdzonych przypadków, a rząd i eksperci wprost mówią o nadejściu trzeciej fali epidemii

W wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński przyznał, że na ten moment rząd mniejszościowy lub przyspieszone wybory parlamentarne nie wchodzą w grę, ale smuci go sytuacja w obozie Zjednoczonej Prawicy i coraz większa liczba podziałów i sporów

Nie milkną echa po publikacji przez GW "taśm Daniela Obajtka". Na nagraniu prezes Orlen mówi o swoim wujku: "Skur**syn. Ten ch** pier***ony, brudna pała." Dziennikarze gazety przekonują, że były wójt Pcimia kłamał pod przysięgą. PKN Orlen opublikowało już oświadczenie w sprawie artykułu

Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić na dużej konferencji Krajowy Plan Odbudowy, który zostanie przekazany do konsultacji społecznych. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii koronawirusa. Aby możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy, ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE. W minionym tygodniu rząd zajmował się projektem ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego Funduszu Odbudowy, ale go nie przyjął. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, toczyła się na ten temat dyskusja.

Konferencja premiera NA ŻYWO. Morawiecki przedstawi Krajowy Plan Odbudowy

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło piątkowy raport zakażeń koronawirusem w Polsce według którego, mamy 11 529 nowych zakażeń. Zmarło 259 osób. Od kilku dni notujemy duży wzrost dobowych przypadków. W piątek 25 lutego 2021 roku badania laboratoryjne potwierdziły 12 142 nowe zakażenia koronawirusem. To o 4 osoby mniej niż dzień wcześniej i o 3 069 więcej niż w czwartek w ubiegłym tygodniu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

- Przyjęliśmy, że będziemy co dwa tygodnie informowali, jak będzie wyglądała koronawirusowa rzeczywistość – powiedział w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że epidemia pokazała, że przy podejmowaniu decyzji trzeba brać pod uwagę wiele wskaźników.

"To nie tylko sama liczba zakażeń jest świadectwem tego, jak rozwija się epidemia. Niestety, musimy patrzeć na większą liczbę wskaźników. Pierwszym jest dobowa liczba zakażeń, drugim – liczba zgonów, trzecim – sama dynamika wzrostu, czyli, jakie dane o zakażeniach rosną z dnia na dzień, bo ich może być nawet niedużo, ale ta dynamika może nam pokazywać, że w niedługim czasie zadzieje się coś niedobrego" – powiedział Andrusiewicz w Radiu Maryja.

W Polsce wykonano dotąd blisko 3 mln szczepień przeciw COVID-19. Drugą dawką zaszczepiono ponad milion osób. Zgłoszono też 3,1 tys. niepożądanych odczynów, a zutylizowano 4,3 tys. dawek.

Jarosław Kaczyński o wcześniejszych wyborach parlamentarnych: Zobaczymy, co będzie dalej

Jarosław Kaczyński w wywiadzie z PAP został zapytany, czy Zjednoczona Prawica jest nadal zjednoczona, skoro w ostatnim czasie koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają odmienne stanowiska w wielu kwestiach: energetyka, unijny fundusz odbudowy, czy wybory w Rzeszowie.

- Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest oczywiście bardzo smutne. Polska jest dzisiaj w sytuacji bardzo trudnej ze względu na pandemię. Jednocześnie jest w sytuacji, która daje ogromne szanse. Te szanse można wykorzystać, ale warunkiem tego jest jedność. Tutaj okazuje się, że zwyciężają motywy czysto partykularne, a często - to jest mój domysł - po prostu osobiste. Natomiast chodzi o przyszłość naszego kraju i w wymiarze kilkuletnim, ma to oczywiście związek z kolejnymi wyborami, ale także w wymiarze, który odnosi się do uniknięcia nieszczęścia - powiedział prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że przejęcie władzy przez opozycję byłoby dla Polski nieszczęściem. - Nie potrafili kompletnie rządzić i to jest bardzo łagodne określenie. Nie mają żadnego programu poza nienawiścią do PiS, poza swego rodzaju wojną domową, którą w gruncie rzeczy zapowiadają i już w istocie prowadzą, i zniesieniem w ogóle wszelkiego prawa, bo to też w istocie zapowiadają. Czyli proponują kompletne zdemolowanie Polski w imię ich interesów i - co tu dużo mówić - w imię interesów zewnętrznych - dodał wicepremier.

Co jeśli nie uda się porozumieć w koalicji rządzącej? Rząd mniejszościowy? Wcześniejsze wybory? - Nie chcę rozważać tych wariantów. Na razie mamy rząd większościowy i zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy co będzie przy głosowaniach, m.in. unijnego programu odbudowy. My idziemy tą drogą, a jeśli ktoś chce brać odpowiedzialność za to, że się to nie uda, to bardzo źle zapisze się w historii Polski - podsumował.

RadioZET.pl/ PAP/ Ministerstwo Zdrowia