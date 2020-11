Marta Lempart komentuje zapowiedź Ziobry. "Po prostu szukamy bandytów"

Marta Lempart w rozmowie z reporterem Radia ZET skomentowała zapowiedź prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poinformował on wszczęciu postępowania karnego wobec osób, które udostępniają wizerunki i dane osobowe funkcjonariuszy. Decyzja Ziobry to m.in. pokłosie kolejnych środowych protestów Strajku Kobiet w Warszawie, związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych.

Policjanci używali pałek teleskopowych i gazu wobec demonstrujących. Niektórzy z nich pojawili się bez mundurów, jako tajniacy. Po proteście na przestrzeni kilku kolejnych dni w sieci pojawiły się ich zdjęcia.

Marta Lempart o zapowiedzi Ziobry ws. policjantów: ludzi identyfikują bandytów

Marta Lempart stwierdziła, że słowa Ziobry to "brednie". - Ludzie w internecie identyfikują bandytów, którzy na demonstracji bili ludzi pałkami, gazowali ich. Być może to byli policjanci, ale nie możemy liczyć na to, że wyjaśni to policja czy też prokuratura. My po prostu szukamy bandytów, żeby ich postawić przed sądem - powiedziała liderka Strajku Kobiet.

Zbigniew Ziobro podkreśla, że ujawnienie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo. "Zagwarantowanie policjantom bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy walczą z najgroźniejszymi, najbardziej niebezpiecznymi przestępcami, jest sprawą kluczową. Narażając własne życie na służbie, funkcjonariusze mają prawo żyć bez obaw, gdy wracają do swoich domów i bliskich. Im i ich rodzinom należy się poczucie bezpieczeństwa, zapewniane zwłaszcza ze strony Państwa, któremu służą" - napisał Ziobro w niedzielnym oświadczeniu przekazanym mediom.

RadioZET/Michał Dzienyński/RadioZET.pl