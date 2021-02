Rządzący zareagowali na sobotnią konferencję Platformy Obywatelskiej „Recepty na kryzys”, w której opozycja krytykuje rządowy plan walki z epidemią i kolejny – na odbudowę gospodarki. Rzecznik rady ministrów Piotr Mueller użył politycznego „straszaka”: Ich powrót do władzy to prosty przepis na kryzys, a nie na jego zwalczenie.

Rząd zareagował na konferencję polityków PO ws. pakietu rozwiązań na czas odbudowy po koronakryzysie w Polsce. Borys Budka, Izabela Leszczyna i Sławomir Nitras zaproponowali dziś czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwotę wolną od podatku 10 tys. zł i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować.

Do tych propozycji krytycznie odniósł się rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy. Nawiązał do rządu poprzedników. "W kryzysie 2008-2009 w PO głosili, że są odporni na dramatyczne wezwania ze strony kół gospodarczych na stymulowanie gospodarki. Ich powrót do władzy to prosty #PrzepisNaKryzys, a nie na jego zwalczenie. My uruchamiamy kolejne narzędzia, aby wspomóc pracowników i przedsiębiorców" – napisał na Twitterze Mueller, załączając film z przedsiębiorcą chwalącym tarczę osłonową rządu Zjednoczonej Prawicy.

PiS i rząd odpowiadają na konferencję PO. "Platforma jest całkowicie niewiarygodna"

PO proponuje też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki.

Do inicjatywy PO odniosła się też rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska. Skoncentrowała się na planie przywrócenia niedziel handlowych. „To jest recepta według PO - ludzie mają ciężko pracować przez 7 dni w tygodniu, zabierając im nawet wolne niedziele, a w zamian za to płacić wyższy VAT, wyższą składkę rentową, bo finalnie pieniądze wyciekną przez lukę VAT- owską” - oceniła dla PAP Czerwińska.

Podkreśliła, że rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na pomoc przedsiębiorcom prawie 200 miliardów złotych. "I razem z polskimi firmami wsparliśmy uratowanie kilku milionów miejsc pracy, a bezrobocie w Polsce należy do najniższych w UE" - zaznaczyła rzeczniczka PiS. W jej ocenie, w kwestii podatków Platforma Obywatelska jest całkowicie niewiarygodna. "Zawsze mówiła, że będzie obniżać podatki, a potem je podnosiła" - podkreśliła Czerwińska.

RadioZET.pl/PAP/Twitter