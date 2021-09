- Przepychanki między ABW a PKN Orlen - agencja nie może się doprosić, by prezes Daniel Obajtek przeszedł odpowiednią weryfikację i uzyskał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne - dowiaduje się nieoficjalnie dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Przedstawiciele koncernu twierdzą, że jest to Obajtkowi niepotrzebne.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza Radia ZET, służby uważają z kolei, że prezes Orlenu powinien przejść odpowiednią weryfikację, ponieważ kieruje firmą o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i ma kontakty międzynarodowe.

Jak ustalił dziennikarz Radia ZET, ABW już kilka razy miała się zwracać się do prezesa Daniela Obajtka, by wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności. W tym celu prezes Orlenu musiałby wypełnił ankietę bezpieczeństwa w części V i VI, które dotyczą stanu jego zdrowia i sytuacji majątkowej.

Prezes Orlenu bez dostępu do informacji niejawnych? "Nietypowa sytuacja"

Wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna poszerzone postępowanie sprawdzające ABW. W przypadku występowania jedynie o dostęp do materiałów poufnych jest to postępowanie zwykłe, w którym nie podaje się informacji o swoim zdrowiu i majątku.

Prezes Daniel Obajtek miał do tej pory nie wypełnić tej części ankiety, ponieważ koncern nie występował o dostęp prezesa do materiałów tajnych i ściśle tajnych. Zezwala na to punkt 11 Instrukcji do Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego z Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tymczasem przedstawiciele PKN Orlen zapewniają, że Daniel Obajtek ma dostęp do materiałów oznaczonych klauzulą poufne i jest to wystarczające. Według nieoficjalnych informacji Radia ZET, w koncernie zatrudniony jest wydelegowany przedstawiciel ABW, który zajmuje się informacjami niejawnymi. Dostęp do informacji ściśle tajnych ma też co najmniej jeden z członków zarządu.

Były szef CBA: "Bardzo nietypowa sytuacja"

PKN Orlen odpowiedział na pytania Radia ZET następująco: "Prezes Daniel Obajtek w 2018 roku wypełnił ankietę bezpieczeństwa osobowego, która stanowi załącznik do ustawy o ochronie informacji niejawnych". Koncern nie sprecyzował, czy prezes wypełnił ankietę we wszystkich punktach.

– To bardzo nietypowa sytuacja – mówi dziennikarzowi Radia ZET były szef CBA, Paweł Wojtunik. – Osoby na wysokich stanowiskach chcą mieć dostęp do jak najwyższych tajemnic. Prezesi spółek Skarbu Państwa, a zwłaszcza tych strategicznych, mieli zawsze dostęp do informacji ściśle tajnych. W koncernach paliwowych są np. informacje o zapasach na wypadek wojny i są to informacje ściśle tajne – dodaje Wojtunik.

– Aby otrzymać dostęp jedynie do informacji poufnych nie trzeba przechodzić poszerzonego postępowania kontrolnego, gdzie np. bada się konta bankowe i stan majątku – wyjaśnia Radiu ZET były szef CBA. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła oficjalnego komentarza w tej sprawie.

RadioZET.pl/oprac BCh