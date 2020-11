Czarnek znowu straszy wykładowców. Domaga się od uczelni pilnych działań

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do Uniwersytetu w Białymstoku z prośbą o zbadanie sprawy udziału wykładowców uczelni w "nielegalnych manifestacjach" i zachęcaniu do protestowania studentów. Uczelnia ocenia, że zarzuty są bezzasadne; odpowiedź ma niedługo trafić do resortu.

Przemysław Czarnek już na początku listopada wysłał specjalne pismo do władz Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) ws. wykładowczyni, która brała udział w protestach Strajku Kobiet. W ostatnich dniach zostało ono opublikowane w mediach społecznościowych przez jednego z podlaskich posłów.

W piśmie znalazły się informacje o złożonej do ministerstwa skardze na wykładowczynię UwB, wymienioną z imienia i nazwiska. "Skarżący" (takiego określenia użyto w piśmie MEiN) poinformował resort, że kobieta "mimo epidemii bierze udział w nielegalnych manifestacjach na terenie Białegostoku i wykrzykuje wulgarne hasła typu: wy********* i łamie prawo". W skardze znalazła się też informacja, iż wykładowczyni miała zachęcać studentów w mediach społecznościowych, by nie brali udziału w zajęciach, a w tym czasie protestowali.

"Takich wykładowców jest wielu, zachęcają oni, by nie brać udziału w zajęciach, a wyjść na ulicę, niezależnie od pandemii i protestować" - donosi skarżący, cytowany przez MEiN w piśmie do władz uniwersytetu. W ocenie skarżącego przez to, że wykładowców nie ma na uczelniach, zajęcia zdalne są "o wiele niższej jakości". W związku z tą skargą, minister Czarnek zwrócił się do władz uczelni "o pilne zbadanie powyższej sprawy, podjęcie niezbędnych działań oraz przekazanie stosownych wyjaśnień".

Zarzuty wobec wykładowczyni "bezzasadne"

Uczelnia potwierdza, że takie pismo otrzymała. "Rektor Uniwersytetu w Białymstoku podjął niezbędne działania, by zbadać sprawę" - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka uczelni Katarzyna Dziedzik. Powiedziała, że rektor spotkał się m.in. z wykładowczynią, której dotyczyła skarga.

"Z rozeznania władz uczelni wynika, że zarzuty stawiane w skardze są bezzasadne. Nie ma więc podstaw do podejmowania jakichkolwiek dalszych kroków" - dodała Dziedzik. Poinformowała też, że "stosowną informację na ten temat rektor przekaże ministrowi edukacji i nauki w odpowiedzi na jego list".

