Strajk Kobiet tylko w samej Warszawie zgromadził w piątek nawet kilkanaście tysięcy osób oburzonych decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października odebrał kobietom możliwość decydowania o aborcji z powodu przesłanek wskazujących na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu zagrażające jego życiu. Tłumy spontanicznie wyszły na ulice już w czwartek. Protesty były kontynuowane w piątek już w całym kraju i wszystko wskazuje na to, że będą kontynuowane w weekend, a także w kolejnych dniach.

- Teraz plan jest taki: w poniedziałek blokujemy wszystko, co się da, ulice, ronda - zachęcała podczas demonstracji na warszawskim Żoliborzu, nieopodal domu Jarosława Kaczyńskiego, Marta Lempart, inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Blokada – głównie ulic – ma się rozpocząć w poniedziałek o godzinie 16:00.

W środę z kolei protest ma przybrać formę strajku. - Od środy nie idziemy do pracy! Skoro to państwo nie działa, to przestanie działać – mówiła Lempart podczas protestu w Warszawie.

RadioZET.pl