B. szef policji pracuje w spółce Orlenu. Wiemy, czym się zajmuje

Były Komendant Główny Policji Zbigniew Maj znalazł pracę w spółce należącej do PKN Orlen. Maj został doradcą zarządu Orlen Unipetrol - dowiedziało się Radio ZET. To niejedyna osoba z polskiego życia publicznego, która znalazła zatrudnienie w czeskiej spółce Orlenu.

Zbigniew Maj potwierdził w rozmowie z Radiem ZET informację o zatrudnieniu w czeskiej spółce PKN Orlen. Dodał, że doradza w kwestiach bezpieczeństwa. W 2020 roku prokuratura umorzyła śledztwo, które było powodem odejścia Maja ze stanowiska szefa policji w 2016 roku.

B. szef policji pracuje w czeskiej spółce PKN Orlen

Były Komendant Główny Policji twierdził wówczas, że padł ofiarą prowokacji CBA i Biura Spraw Wewnętrznych KG Policji. W wakacje tego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Majowi w wątku pobocznym - dotyczącym udzielania informacji mediom. Maj był szefem polskiej policji od grudnia 2015 roku do lutego 2016. Jesienią 2018 roku kandydował w wyborach na prezydenta Kalisza (nie wszedł wówczas do II tury).

Rzecznik firmy Orlen Unipetrol Pavel Kaidl odpowiedział na pytania Radia ZET: "Spółka nie udziela szczegółowych informacji na temat spraw personalnych zgodnie z obowiązującymi standardami, dodatkowo uregulowaniami w zakresie przepisów wynikających z rozporządzenia RODO. Wszystkie procesy rekrutacyjne w Grupie ORLEN prowadzone są w sposób transparentny, zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi i przepisami prawa".

Jak opisywała Gazeta Wyborcza i Onet w czeskiej spółce Orlenu zatrudnienie znalazł też były minister skarbu Dawid Jackiewicz. Jak ujawniło wspólne śledztwo Radia ZET, Gazety Wyborczej i Onetu, zatrudnianie polityków i ich rodzin jest częstą praktyką prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Do niedawna w Orlenie, jako dyrektor biura ds. morskich farm wiatrowych, pracowała obecna minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, a na stanowisku dyrektorskim - żona sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. Według wielu polityków, prezes Daniel Obajtek stara się w ten sposób zbudować swoje zaplecze polityczne.

"Partia i Spółki" - rusza cykl publikacji o obsadzaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa

Cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa powstaje we współpracy Radia ZET z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" oraz portalu Onet. Pod wspólnym hasłem „Partia i Spółki” dziennikarze ujawniają sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy. Materiały z cyklu „Partia i Spółki" już od 27 września będzie można usłyszeć we Wiadomościach Radia ZET. Będą też publikowane na radiozet.pl, w ''Gazecie Wyborczej'' oraz na Wyborcza.pl i Onet.pl.

